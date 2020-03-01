Распорол живот сам себе? Попавший в больницу с ножевыми ранениями скрыл нападение на него женщины в Новосибирской области

Жительница Маслянина во время пьяной ссоры нанесла несколько ударов ножом в область живота хозяину квартиры. Но пострадавший заявил, что произошел несчастный случай. Однако подозреваемая призналась в содеянном.

Полицейские задержали подозреваемую в причинении тяжкого вреда здоровью

В Маслянинском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в воскресенье, 1 марта, в управлении МВД по Новосибирской области.

Следователем отделения МВД России по Маслянинскому району возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 39-летний жительницы рабочего поселка Маслянино.

Установлено, что 28 февраля текущего года около 15.30 в квартире дома по улице Березовая р. п. Маслянино в результате возникшего конфликта во время совместного распития спиртного женщина нанесла несколько ударов ножом в область живота 39-летнему хозяину квартиры.

Потерпевший был доставлен в больницу бригадой скорой помощи с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости. При поступлении пояснил, что ранения нанес себе сам в результате несчастного случая. О данном факте медицинские работники сообщили в больницу.

Фигурантка была установлена и задержана сотрудниками полиции. Женщина дала признательные показания. Проводится расследование.