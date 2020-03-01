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А что ответил Путин Эрдогану на «оставить один на один Турцию и Сирию»

14:00 01.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В официальном сообщении Кремля слова президента России во время телефонного разговора с его турецким коллегой не приводятся. Накануне турецкие солдаты выступили на стороне боевиков в сирийском Идлибе.

А что ответил Путин Эрдогану на оставить один на один Турцию и Сирию
Путин и Эрдоган договорились о возвращении турецких помидоров в Россию

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал просьбу турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину не вмешиваться в конфликт между Анкарой и Дамаском в Идлибе. Об этом он написал в твиттере.
«Выступая в Стамбуле, Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре предложил Путину оставить Сирию «один на один» с Турцией», — напомнил парламентарий.

Как отметил Пушков, при этом президент Турции не рассказал, что ему ответил российский лидер.

«А вот это — самое важное», — подчеркнул сенатор.

Телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся 28 февраля по инициативе турецкой стороны, сообщает сайт Кремля.

-Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьёзная озабоченность эскалацией напряжённости в Идлибе, повлёкшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договорённостей 2018 и 2019 годов. Отмечен приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками. С обеих сторон подчёркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии. Условлено активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне, — говорится в официальном сообщении Кремля.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара действует в Идлибе «по приглашению сирийского народа» и не стремится расширить свои границы. Как подчеркнул глава государства, турецкие силы не уйдут из Арабской Республики, пока их об этом не попросит ее народ. Он не уточнил, при каких обстоятельствах население Сирии просило его вмешаться в конфликт.

В январе сирийские войска начали наступление в Идлибе и Алеппо, где боевики каждый день обстреливали жилые кварталы, в результате чего гибли десятки мирных граждан. На этом фоне Анкара и некоторые ее партнеры обвинили Дамаск и Москву в ударах по гуманитарным объектам и турецким военным. При этом в России неоднократно отмечали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов.

Кроме того, как ранее подчеркивал глава российского МИД Сергей Лавров, Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов, передает РИА Новости.

Обстановка в сирийском Идлибе стала еще более напряженной после того, как 27 февраля члены террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», запрещенной в России, атаковали позиции правительственных сил. Они в свою очередь открыли огонь по боевикам. Как сообщили в Минобороны России, из-за удара погибли более 30 турецких военных, которые вообще не должны были там находиться.

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От редакции

Что ответил Путин?

Аноним, 01 марта 2020 14:34
Да чего чего? "Их там нет". Он другого не говорит никогда. Вообще турки уже под тысячу человек каких-то местных боевиков, выступавших на стороне Асада, накрошили. Он говорят что мол русские их бросили.

Ну конечно бросили. А как могло быть иначе. Вы что, поверили обещаниям ЭТИХ? Ну это зря, очень зря...
Аноним, 01 марта 2020 15:14
Четыре года назад они были террористами, потом партнерами, затем союзниками - сейчас опять террористами.
Похоже мимо загребущих рук вовочки, потекла иранская санкционка
Аноним, 01 марта 2020 16:42
Да ничего он не ответил ))) Спрятался как всегда )))
p.s. вата, ну что сидите, бегом в добровольцы, туркам по щам давать ))) Это вам уроды не мирные города бомбить!!!
гость, 01 марта 2020 17:05
Ну и где хвалёная российская люфтваффе и самое современное ПВО на планете??? Турки за два дня утихомирили путинских ихтамнетов. Ну Эрдоган, ну молодец разбомбил неуязвимые Панцири
Аноним, 01 марта 2020 17:19
Раньше наши тренировались на кошках бомбя жилые кварталы, теперь на наших турки тренируются ))))))))))))))))))))))))))))))))))))

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