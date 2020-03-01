Гниет заживо 85-летняя баба Римма после операции на шейке бедра в Бердске. Фото 18+

На левой ноге из зияющей раны торчит кость. Мягкие ткани на пояснице, сожженные марганцовкой, врачи вырезали до позвоночника. Старушка кричала от боли, когда ей в больнице обрабатывали пролежни, но пациентку просто привязывали к кровати. Родные намерены писать в минздрав.

Кость вылезает из раны, когда Римма Николаевна пытается шевелить ногой

Вечером 29 февраля родные на «скорой» увезли 85-летнюю Римму Коробейникову в ЦГБ Бердска. Пациентку сразу же положили в реанимацию. У пожилой бердчанки подскочило давление. Но это лишь малая часть того, что переживает престарелая женщина последние несколько месяцев. Она буквально гниет заживо — тело в нескольких местах прогнило буквально до костей.

— Позавчера мы вызывали бабушке терапевта, потому что у нее сильно опухла рука. Врач выписала мочегонные таблетки. Это не помогло, только пульс участился. Мы решили госпитализировать, — рассказал 1 марта «Курьер. Среда. Бердск» жена ее внука Елена.

Внуки и дети бабы Риммы уверены, что в этом виноваты врачи. Поэтому намерены обращаться в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы жуткие последствия пребывания в Искитимской ЦГБ расследовали. И может быть, не только медики, но и правоохранительные органы.

Все началось в ноябре 2019 года, когда Римма Николаевна неудачно упала и сломала шейку бедра на левой ноге. Ее положили в Искитимскую горбольницу, поскольку именно там ставят искусственные суставы-импланты. И именно в Искитиме, по словам Елены, медики довели бабушку до жуткого состояния.

— Пролежни появились в Искитимской больнице. Ее взяли на операцию, потому что тело у бабушки было совершенно чистым. А когда ее привезли домой, началось загноение в ранах — в пустотах. Врач «скорой» отвез ее в травматологию бердской ЦГБ. Несмотря на то, что мы давали противопролежневый матрас, ухода за ней должного не было. Поскольку лечение было безуспешным, мы снова забрали ее домой. Бердские врачи сказали, что нужно снова отправлять в Искитим: раз там делали операцию, пусть и долечивают. В Искитимской ЦГБ вскрыли раны, прочистили и снова зашили. Там она пролежала около месяца, — вспоминает Елена.

Но истинное состояние тела Риммы Николаевны тогда родные не видели, так как медсестры обрабатывали раны марганцовкой и сразу перебинтовывали. Но однажды сын и дочь старушки застали ее разбинтованной. И не смогли сдержать слез: на ноге торчит наружу кость, на пояснице вырезаны мышцы до кости. Видимо, когда сожгли кожу начался некроз мягких тканей. Ужасное состояние старушки повергло родных в шок.

5 лет назад Римма Коробейникова уже пережила перелом шейки бедра — с правой стороны. Но она смогла восстановиться. И до второго перелома была ходячей, могла сама себя обслуживать, залезала в ванну.

— А сейчас она жить не хочет! У нее такие боли! Ей руки привязывали и на живую обрабатывали раны — безо всякого обезболивания. Когда мы возмущались, врачи говорили, что она ничего не чувствует, все отмерло. А она кричала от боли! В последнее время нас в больницу не пускали, ссылаясь на эпидемию гриппа, — возмущается Елена, называя такое «лечение» конвейером.

По ее словам, бердские врачи делают хорошие прогнозы. У нее нет сахарного диабета, но проявилась почечная недостаточность. После того, как доктора приведут Римму Николаевну в стабильное состояние, ее переведут из реанимации в хирургию или травматологи, чтобы залечивать страшные раны.

Продолжение — в ближайшее время.