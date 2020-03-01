Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей

Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе, их исследование опубликовано в Journal of Transport & Health, передает РИА Новости.
В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов.
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.
Ранее исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.