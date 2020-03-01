01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей

15:30 01.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая 1000 долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на 3%.

Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
Водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина

Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе, их исследование опубликовано в Journal of Transport & Health, передает РИА Новости.

В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов.

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.

Ученые также установили, что водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина. Кроме того, автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.

Ранее исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы согласны с выводами ученых?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
17:15 01-03-2020
Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
Бердск75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
17:15 01-03-2020
75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
Исчезли бесследно после нападения журналисты "Sputnik Турция" в Анкаре
17:00 01-03-2020
Исчезли бесследно после нападения журналисты
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
16:45 01-03-2020
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
БердскЗа три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
16:37 01-03-2020
За три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик 3
16:30 01-03-2020
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье 2
16:15 01-03-2020
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
16:00 01-03-2020
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
Какие законы вступают в силу с марта в России
15:45 01-03-2020
Какие законы вступают в силу с марта в России
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
15:30 01-03-2020
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей