Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая 1000 долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на 3%.

Водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина

Водители дорогих машин чаще нарушают правила, к таким выводам пришли ученые учеными из Невадского университета в Лас-Вегасе, их исследование опубликовано в Journal of Transport & Health, передает РИА Новости.

В ходе эксперимента одну улицу в Лас-Вегасе на нерегулируемом переходе пересекали четыре разных человека. Только 28% автомобилей остановилось, чтобы пропустить пешеходов.

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе. Так, каждая тысяча долларов стоимости машины сокращает эту вероятность на три процента.



Ученые также установили, что водители чаще останавливались перед «зеброй», если по ней шла женщина. Кроме того, автовладельцы охотнее уступали дорогу белым.

Ранее исследователи из Мельбурнского королевского технологического университета в Австралии выяснили, что главной причиной сонливости водителей является естественная низкочастотная вибрация автомобиля.