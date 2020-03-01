Какие законы вступают в силу с марта в России

Ввоз незарегистрированных лекарств с наркотическими веществами в Россию разрешат, охранники на транспорте смогут использовать электрошокеры, а адвокаты получать «гонорар успеха».

Для лечения конкретного пациента разрешается ввоз в Россию незарегистрированных в нашей стране лекарств

Адвокатов, выигрывающих дела, начнут поощрять «гонораром успеха», охранники в аэропортах смогут использовать электрошокеры, а людям станет понятнее, почему врач одно лекарство заменил другим. Кроме того, для лечения конкретного пациента разрешается ввоз в Россию незарегистрированных в нашей стране лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества. Что ещё изменится в марте, публикует «ПГ».

1 марта. Пациенты получат все необходимые им лекарства

При смене препарата на аналогичный врач станет руководствоваться не собственными представлениями об эффективности лекарства, а чёткой методикой. Также с первого дня весны разрешается ввоз в страну для конкретного пациента незарегистрированных в России наркотических и психотропных препаратов.

Если сейчас утверждения специалистов, что то или иное средство можно заменить на похожее, нередко базируются лишь на их знаниях, а не на нормативном акте, то вступающий в силу закон вооружит докторов понятийным аппаратом и методикой определения взаимозаменяемости. Решать, какие лекарства можно заменить другими без ущерба качеству лечения, и оформлять необходимые заключения будет экспертное учреждение на основании госзадания Минздрава. Все эти сведения станут вносить в особый перечень лекарств — Единый структурный справочник-каталог лекарственных препаратов.

Также закон разрешает ввоз в страну незарегистрированных в России лекарств, содержащих наркотические или психотропные вещества, для оказания медпомощи по жизненным показаниям конкретному пациенту или группе пациентов. Для получения препаратов будет нужно решение врачебной комиссии о неэффективности или невозможности применения в данном случае иных, зарегистрированных медикаментов.

Перечень заболеваний и состояний, а также лекарственных препаратов, которые можно будет ввезти, утверждает Минздрав. Привозить их смогут государственные унитарные предприятия, имущество которых находится в федеральной собственности.

1 марта. Адвокатам дадут «гонорар успеха»

В договор с адвокатом можно будет включить условие о зависимости размера вознаграждения от результата предоставленной помощи. Исключение составит уголовное судопроизводство и процессы по делам об административных правонарушениях. Закон, легализующий «гонорары успеха» защитников, вступает в силу в первый день весны.

«Гонорар успеха» — правильное решение, так как он всё равно выплачивался юристам, но только серыми схемами и проходил мимо бюджета конкретной адвокатской палаты, отметил председатель думского Комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Кроме того, вступающим в силу законом снижен минимальный стаж адвокатской деятельности, необходимый для учреждения адвокатского кабинета, коллегии адвокатов и адвокатского бюро. Впредь он составит три года, а не пять лет, как сейчас.

Предложенные изменения будут способствовать реализации права россиян на квалифицированную юридическую помощь, уверен один из авторов закона, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

2 марта. Охранникам в аэропортах дадут электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности, в частности, охранники в аэропортах, смогут использовать электрошокеры и искровые разрядники.

Делать это можно будет в случае нападения злоумышленников на объекты инфраструктуры и сам транспорт. Также приборы можно будет применять для отражения агрессии, направленной на работников подразделений транспортной безопасности или пассажиров и для пресечения сопротивления, оказываемого нарушителем.

Кроме того, устройства можно будет использовать для задержания граждан, застигнутых при совершении преступления, если преступники пытаются скрыться либо «имеются достаточные основания полагать, что они намерены оказать вооружённое сопротивление».

В то же время электрошокеры запрещено применять к беременным женщинам, лицам с явными признаками инвалидности и малолетним.

2 марта. Истекает третий этап амнистии капиталов

«Амнистия капиталов» предполагает исключение уголовных сроков и штрафов за уклонение от уплаты налогов, если они имели место до 1 января 2019 года.

В этот период действовали все нормы, которые были внедрены на предыдущих этапах амнистии. В частности, это освобождение от налоговой, административной и уголовной (по некоторым экономическим статьям) ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. При этом обязательное условие третьего этапа — репатриация денежных средств декларантов и регистрация подконтрольных им иностранных компаний в специальных административных районах (САРах) в Калининградской области и Приморском крае.

«Амнистия капиталов» — не российское изобретение. Например, в Италии такая кампания проводилась в 2001-2002 годах. Тогда жители страны могли легализовать все свои доходы, в том числе хранящиеся за рубежом, заплатив в казну 2,5 процента от их общей суммы, или купив гособлигаций на 12 процентов от стоимости сокрытого имущества. За первые два месяца после объявления амнистии в Италию удалось вернуть 61 миллиард евро, а только единовременный налог с возвращённых активов принёс в бюджет страны 1,4 миллиарда евро.

28 марта. Организаторам незаконных лотерей перекроют кислород

Банк России сможет забрать лицензию на ведение профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в случае, если участник этого рынка занимался незаконным проведением азартных игр и лотерей.

Как ранее пояснял замминистра финансов Алексей Моисеев, прежде достаточно часто азартные игры проводились под видом лотерей, букмекерской и другой подобной деятельности, в том числе под видом бинарных опционов.

Кроме того, согласно закону, организаторы азартных игр в букмекерской конторе будут обязаны предоставлять в органы власти копию банковской гарантии не позднее 10 календарных дней после её получения либо переоформления. Также они обязаны будут уведомить о прекращении обязательства по банковской гарантии.

Кроме того

1 марта. Ретроавтомобилям придётся пройти экспертизу

Для получения паспорта транспортного средства старым и ретроавтомобилям придётся пройти специальную экспертизу. Это предполагает новый ГОСТ, утверждённый Росстандартом.

Предполагается, что это правило распространится на машины старше 30 лет. В случае если эксперты обнаружат множество отклонений от заводского выпуска, техпаспорт не выдадут, однако у владельца машины будет право пройти осмотр повторно. Прежде системы оценки автомобилей старше 30 лет не существовало.

1 марта. Кассовые чеки будут выглядеть по-новому

В первый день весны поменяется формат бумажных кассовых чеков — рядом с наименованием маркированного товара появится буква «М».

В электронном чеке будет отображаться только код маркировки. В частности, это коснётся чеков на алкоголь, табак, меховые изделия.

28 марта. О блокировке электронных кошельков будут предупреждать

Операторы по переводу денежных средств станут уведомлять клиента СМС-сообщением или звонком о блокировке его электронного кошелька и/или банковской карты. При этом он должен указать причину произошедшего.

Прежде законодательство разрешало блокировку сомнительных переводов и платежей без предупреждения.

28 марта. Порядок оказания услуг по лицензии скорректирован

Услуги, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, можно будет предоставлять и не по месту, указанному в лицензии. Переоформлять для этого документ не потребуется.

Прежде подобное было запрещено. При этом в некоторых ситуациях невозможно заранее определить место, где будут находиться, к примеру, требующие ремонта вооружения и военная техника. В частности, такая потребность может возникнуть при вылете самолёта или во время похода боевого корабля.