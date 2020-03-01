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Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье

16:15 01.03.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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В местной администрации пояснили, что инцидент произошел из-за халатности сотрудников, в связи с чем неизвестные получили доступ к экрану. Но посмотреть ролик с порнографией успели жители Михайловки, пришедшие на народные гуляния.

Гей порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

Уволенный недавно светооператор дома культуры Михайловского района Приморья арестован по подозрению в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы в этом районе, сообщили в краевого УМВД РФ.

Ранее в районной администрации сообщили, что правоохранители проводят проверку по факту показа на большом экране на праздновании Масленицы Михайловском районе Приморья ролика с элементами порнографии. Полиция возбудила дело по статье «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

«В Приморье полиция задержала подозреваемого в трансляции порнографического видеоролика. По ходатайству следователя отдела МВД России по Михайловскому району заключен под стражу фигурант уголовного дела о незаконном обороте порнографических материалов», — рассказали в полицейском ведомстве.

Фигурант дал признательные показания в отделе полиции. «Злоумышленником оказался житель села Михайловка 2001 года рождения. Раньше приморец занимал должность светооператора районного дома культуры. Его уволили в декабре 2019 года за недобросовестное выполнение должностных обязанностей. Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался».

Как сообщает «Восток-Медиа» жителям села Михайловка показали гей-порно на здании районной администрации 29 февраля.

Видео народных гуляний, во время которых на большом экране транслируется порнография, было опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, как на площади гуляют семьи с детьми.

«Администрация жжет!» — комментируют происходящее авторы видеоролика.

В местной администрации пояснили, что инцидент произошел из-за халатности сотрудников, в связи с чем неизвестные получили доступ к экрану.

«Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — говорится в заявлении чиновников.

По их словам, неизвестные получили доступ несанкционированный доступ и вывели на интерактивный экран этот видеоролик. Поэтому жители района, скорее всего, очень весело проводили зиму. Инцидентом заинтересовались правоохранительные органы, которые проводят проверку.

«Те, кто отвечал за экран и допустил халатность, и те, кто это сделал, будут наказаны по всей строгости закона», — отметили в администрации Михайловского района Приморья.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что кадры с места празднования Масленицы в Михайловском районе Приморья распространили пользователи соцсетей. Многие из них были в шоке от произошедшего. Они пояснили, что на интерактивном экране был видеоролик — гей-порно, который посмотрели не только взрослые, но и, возможно, дети.

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От редакции

Оператор отомстил за увольнение?

Аноним, 01 марта 2020 16:41
Прикольно )))))
Новый мэр, 01 марта 2020 17:17
А что кто то себя там узнал?

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