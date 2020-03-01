Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в воскресенье утром в правительственном терминале аэропорта «Внуково», передает ТАСС.
«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — сказал глава государства. «Ситуация в целом под контролем», — отметил президент России.
По его словам, негативное последствия вспышки коронавируса затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей. «Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, то нужно нам посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит, — сказал Путин. — А здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик».
Глава государства добавил, что намерен на этом совещании с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний посоветоваться, как реагировать на то, что происходит на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.
На совещании у президента присутствуют первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и глава «Татнефти» Наиль Маганов.
В том же Иране тоже категорически отрицали наличие заболевших, и точно так же у Ирана был веский повод скрывать информацию об эпидемии, так как буквально пару недель назад в стране прошли парламентские выборы. А даже в иранском варианте (там практически нет предвыборной кампании) выборы - это массовое мероприятие, а потому риски массового заражения резко возрастают. Но политика важнее, а потому выборы были проведены невзирая ни на какие угрозы, после чего обнаружилось, что заболевшие есть, и не просто есть, а в огромном количестве.
И тому же Кремлю через полтора месяца кровь из носу нужно обеспечить явку на голосовании при том, что никто вообще не может сказать ничего ни про поправки, ни про смысл проведения конституционного переворота. Но голоса сами себя не нарисуют, поэтому нужна явка. Обеспечить хотя бы ее видимость можно только одним способом - тотальной ложью. В том числе и о китайском вирусе в России. Скорее всего, он уже в стране, скорее всего, уже есть заболевшие, но в свете высших государственных соображений информацию будут прятать, а больных регистрировать по, как заболевших какими-то другими болезнями - ОРВИ, к примеру, тем более, что и симптомы одни и те же. С учетом скорости, с которой распространяется вирус, сокрытие информации об эпидемии в стране может привести к тому, что после 22 апреля всё будет гораздо более серьезным, чем в том же Иране. Но здоровье народа - это последнее, что интересует наших властителей, поэтому рассчитывать на их правдивость в этом вопросе, скорее всего, наивно. https://el-murid.livejournal.com/4377431.html#comments