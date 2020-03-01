Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик

Президент заявил, что Россия делает все необходимое для борьбы с коронавирусом. По словам президента, ситуация находится под контролем.

Владимир Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

В России делается все необходимое для борьбы с коронавирусом, ситуация в целом находится под контролем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, прошедшем в воскресенье утром в правительственном терминале аэропорта «Внуково», передает ТАСС.

«В России делается все необходимое по борьбе с этим опасным заболеванием, приняты соответствующие меры. Надеюсь, что они будут эффективными», — сказал глава государства. «Ситуация в целом под контролем», — отметил президент России.

По его словам, негативное последствия вспышки коронавируса затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей. «Что касается непосредственно экономического влияния вспышки коронавируса, то нужно нам посмотреть особо, как реагировать на то, что в этом смысле происходит, — сказал Путин. — А здесь негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик».

Глава государства добавил, что намерен на этом совещании с руководителями крупнейших нефтегазовых компаний посоветоваться, как реагировать на то, что происходит на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.

На совещании у президента присутствуют первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве вопросы ТЭК, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, глава «Газпром нефти» Александр Дюков, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, глава «Роснефти» Игорь Сечин, министр энергетики РФ Александр Новак, глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и глава «Татнефти» Наиль Маганов.