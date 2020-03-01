За три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы

Поднимали гири, перетягивали канат, веселились и ели блины на площади Горького. Сотни бердчан собрались, чтобы посмотреть, как сгорит чучело, символизирующее зиму.

Сотни бердчан наблюдали за сожжением чучела

Масленица — самый вкусный весенний праздник во всех городах России. В 2020 году она выпала на первый день весны.

Бердчане по лужам пробирались на площадь Горького, чтобы закружиться в водовороте праздника на широкой Масленице. В Бердске гости 1 марта тягали гири и тратили энергию в перетягивании каната. Но самым ярким моментом праздник было сожжение чучела Масленицы.

К этому моменту, сотни людей собрались вокруг чучела, которое установили перед горадминистрацией. Мужчина подносит зажженный факел, и она горит. С 15.01 до 15.04. За три минуты сгорело чучело. Чучело олицетворяет холодную зиму, которую пора прогнать долой.



— Гори, гори, ясно! — кричали дети и взрослые.

Православные верующие сегодня отмечают Прощеное воскресенье. В этот день принято просить друг у друга прощение, чтобы приступить к посту с доброй душой. Это последний перед Великим постом день, когда можно есть скоромную еду. Великий пост начнется в понедельник и продлится до 18 апреля. Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.

— Погода классная! Как здорово, что весна пришла. Будем сеять перцы и помидоры, — призналась «Курьер. Среда. Бердск» Светлана Малинина, пришедшая на главную площадь города проститься с зимой.

Кто из смельчаков одолел пятиметровый ледяной столб, а кто нет, читайте в ближайшее время.



Автор видео Елена Белоусова