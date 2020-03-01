01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ

16:45 01.03.2020 Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
0

За проявленное мужество и героизм 22 десантника были удостоены звания Героя России. 21 человек получил это звание посмертно.За всю чеченскую войну — с 1994 года — бердская бригада спецназа ГРУ потеряла убитыми 51 человека.

В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
Группа бердского спецназа на Терском хребте, 30 декабря 1994 го, за день до штурма Грозного
Сюжет: Война в Чечне
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ

В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ«Я ненавижу Ельцина, ненавижу эту войну», заявляет мать погибшего при штурме Грозного капитана Игоря Лелюха из БердскаЕщё 6 новостей

1 марта 2000 года в Шатойском районе Чечни свой последний бой приняла 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Герои-десантники под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина почти сутки удерживали высоту 776, отражая атаки прорывавшегося из окружения двухтысячного отряда боевиков Хаттаба.

В феврале 2000 года федеральные войска вытеснили бандформирования Хаттаба и Басаева из Грозного и блокировали их в Аргунском ущелье в районе села Улус-Керт. По данным разведки, группировка бандитов насчитывала от полутора до двух тысяч человек. Боевики рассчитывали прорваться из ущелья, выйти на Ведено и укрыться в Дагестане. Там они планировали захватить заложников и таким образом вынудить вести с ними переговоры.

28 февраля 2000 года рота десантников майора Сергея Молодова получила приказ занять гору Исты-Корд и перекрыть боевикам дорогу на равнину. Так как офицер был только назначен на должность ротного, на задание вместе с подразделением отправился и командир батальона Марк Евтюхин.

Однако к намеченной цели десантники не успели, дозоры боевиков оказались там раньше. Тогда 6-я рота заняла соседнюю высоту 776, расположенную в 4,5 км от Исты-Корд. Путь отступавшей вдоль ущелья группировки Хаттаба был перерезан.

Боевики непрерывно атаковали высоту с середины дня до поздней ночи 29 февраля. Рота несла потери, но держала позиции. Около трех часов ночи 1 марта к ней на помощь с соседних позиций смогла прорваться группа из 15 десантников 4-й роты во главе с гвардии майором Александром Доставаловым. Ранним утром бой возобновился с новой силой. Боевики наступали сразу с нескольких направлений, удерживать которые у немногочисленных десантников уже не было возможностей. Когда у вершины начались рукопашные схватки, последние оставшиеся в живых бойцы вызвали огонь артиллерии на себя.

Из 90 солдат и офицеров, принявших неравный бой, в живых осталось только шестеро. За проявленное мужество и героизм 22 десантника были удостоены звания Героя России. 21 человек получил это звание посмертно. Еще 68 солдат и офицеров (из них 63 посмертно) были награждены орденом Мужества.

Имена героев увековечены в мемориальных досках, их именами названы улицы и школы, в центре Москвы у Музея Вооруженных сил установлен памятник десантникам 6-й роты.

Как рассказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, о подвиге крылатых пехотинцев будут говорить и помнить всегда.

«Каждый из бойцов 6-й роты настоящий герой. Это пример реального массового подвига русских десантников, слава которых не умрёт никогда», — убеждён сенатор.

В 2018 году президент Российской Федерации Владимир Путин поручил провести в 2020 году памятные мероприятия, посвященные легендарной 6-й роте. В 20-ю годовщину подвига псковских десантников во многих городах страны пройдут митинги и возложения цветов к мемориальным комплексам. А завершатся мероприятия 1 марта на территории десантно-штурмового полка гвардейского соединения ВДВ в населенном пункте Череха Псковской области.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в первую чеченскую войну погибли 14 спецназовцев из бригады, которая дислоцировалась в Бердске. В бою при штурме Грозного в ночь на 1 января 1995 года боевики уничтожили 6 бердских десантников-разведчиков из группы капитана Игоря Лелюха. Во вторую чеченскую войну бердская бригада спецназа ГРУ потеряла убитыми 37 человек.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вечная память павшим героям

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
17:15 01-03-2020
Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
Бердск75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
17:15 01-03-2020
75 дней до Победы: я ранен вражеской пулей в правую ногу выше колена
Исчезли бесследно после нападения журналисты "Sputnik Турция" в Анкаре
17:00 01-03-2020
Исчезли бесследно после нападения журналисты
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
16:45 01-03-2020
В живых из 90 десантников осталось только 6. Последний бой в Чечне 20 лет назад приняла рота Псковской дивизии ВДВ
БердскЗа три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
16:37 01-03-2020
За три минуты сгорело чучело Масленицы в Бердске. Сняли на видео полыхающий символ зимы
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик 3
16:30 01-03-2020
Путин: коронавирус затрагивает систему всех мировых экономик
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье 2
16:15 01-03-2020
Гей-порно показал на Масленицу на уличном экране уволенный светооператор в Приморье
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
16:00 01-03-2020
Издевательства до крови подростков над ребенком сняли на видео в Пермском крае
Какие законы вступают в силу с марта в России
15:45 01-03-2020
Какие законы вступают в силу с марта в России
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей
15:30 01-03-2020
Чаще хамят на дорогах водители дорогих автомобилей