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Исчезли бесследно после нападения журналисты «Sputnik Турция» в Анкаре

17:00 01.03.2020 Фото: Википедии
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У генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в Сирии. Митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы. В квартиру журналистов пытались проникнуть неизвестные.

Исчезли бесследно после нападения журналисты Sputnik Турция в Анкаре
С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

«Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Накануне вечером, около 22:30-23:00 по московскому времени, в квартиру журналистов в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Сотрудники Sputnik Турция вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до ее прибытия.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции.

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.

Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

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От редакции

Отпустят сотрудников СМИ?

Аноним, 01 марта 2020 17:47
НВР:
Отпустят или не отпустят... Какое это имеет значение? То, что сейчас происходит там - это проверка реакции, проба на вшивость. Есть такие, которые могут поверить в мир с Турцией? 12 русско-турецких войн закончились одним поражением России и три итога не определены. В остальных - победа России. Последняя война закончилась, как и мировая, по вине Ульянова, капитулировавшего перед Турцией и выплатившего турками 10 млн. золотых рублей репараций. Турки были поражены такой щедростью потому, что еще совсем недавно до этого русские войска двигались маршем на Анкару и ничто им не препятствовало.Российская империя в ходе Первой мировой войны одержала ряд блистательных побед на Кавказском фронте, но революция свела на нет все эти победы. Османы воспользовались ситуации и оккупировали многие территории.
Таким образом, не выиграв ни одной битвы, османы оказались победителями.
Значительную роль во всем, что сейчас происходит, играют наши туристы, которым кишечно-желудочные удовольствия отключили мозги. Никто даже не поинтересовался о том, где построены курорты, на которые рвутся за развлечениями россияне. А это "по стечению обстоятельств" - места бывших рабовладельческих рынков. Никому и в голову не приходит то, что может быть там, где им "приветливо" улыбается турок еще пару веков назад его предки продавали в рабство славян, а возможно, и его родных. Так, не думая ни о чем, кроме своих удовольствий, они сам могут оказаться реальными заложниками в военном конфликте. Память у многих очень короткая. Даже взорванный самолет, часто пропадающие любители русской рулетки, теракты на пляжах, ничему не учат. Ведь у всех россиян, как в компьютерной игре, несколько жизней и одной всяко можно рискнуть...
гость, 01 марта 2020 19:43
Слушай, вот лично мне с турками делить нечего. А ты, если есть желание, то можешь ехать добровольцем в Сирию и воевать на стороне Асада хоть до потери пульса.
Аноним, 01 марта 2020 20:02
Короче как бомбить с высоты жилые кварталы не пойми с кем, да по две сотни за месяц за это дело получать - так "броня крепка и танки наши быстры", армия РФ - молодцы и герои, а лично Путин, как верховный главнокомандующий, вообще стратег и вот это всё...

А как реально вооружённая армия подтянулась на "вечеринку" - так "что он ответил по телефону - неизвестно", армия всех победила и исчезла, а виноваты во всём..... ТУРИСТЫ!

Молодцы ваще! ЧОтко!
Гость, 01 марта 2020 20:44
Чо теперь опять на курорты турцЫи писям перелётным дорогу перекроют? Вот бядаааа....

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