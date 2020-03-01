Исчезли бесследно после нападения журналисты «Sputnik Турция» в Анкаре

У генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в Сирии. Митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы. В квартиру журналистов пытались проникнуть неизвестные.

С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию

Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.

«Мы уже девять часов не можем связаться с нашими сотрудниками в Анкаре, после того, как они обратились в полицию с заявлениями против погромщиков-националистов, напавших на их квартиры», — написала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Накануне вечером, около 22:30-23:00 по московскому времени, в квартиру журналистов в Анкаре попытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрозы и хотели выломать двери. Сотрудники Sputnik Турция вызвали полицию, но злоумышленники скрылись до ее прибытия.

Член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил РИА Новости, что Москва ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции.

В ночь на 28 февраля у генконсульства России в Стамбуле прошла антироссийская акция протеста на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. По информации сотрудников дипмиссии, митингующие скандировали лозунги с обвинениями в адрес Москвы в связи с гибелью на севере Сирии турецких военнослужащих.

Кроме того, на аккаунтах генконсульства в соцсетях появились комментарии с прямыми угрозами в адрес российских загранучреждений в Турции. Охрана российского посольства была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.