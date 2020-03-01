Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска

9-летний мальчик нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку и потерял сознание. Через несколько мгновений он скончался от остановки сердца. Предварительно установлено, что школьник страдал хроническим заболеванием.

Второклассник умер во время урока в Магнитогорске

В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел на глазах его одноклассников. Информацию о выезде к ученику начальной школы подтвердили в Минздраве Челябинской области.

Педагоги немедленно вызвали бригаду скорой помощи и родителей несовершеннолетнего; одновременно сотрудники школы начали мероприятия по оказанию первой медицинской помощи. Приехавшие бригады скорой помощи и реаниматологов проводили мероприятия более 40 минут, после чего констатировали смерть несовершеннолетнего.

«Произошла внезапная смерть ребенка. Реанимационная бригада скорой помощи приехала оперативно, в полном объеме были проведены мероприятия для реанимации. Причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия», – рассказала заместитель главного врача по поликлинической помощи детям Ирина Центнер.

Стоит отметить, что существует федеральный закон о защите персональных данных, который не позволяет разглашать информацию в том числе, о несовершеннолетних без согласия родителей.

С целью стабилизации психологического климата в МОУ «СОШ № 12» проводится психологическая поддержка обучающихся и педагогов квалифицированными специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Известно, что 9-летний мальчик на уроке нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку, и потерял сознание. Через несколько мгновений он скончался от остановки сердца. Прибывшие в школу медики лишь констатировали смерть ребенка.

Следственные органы СК по Челябинской области организовали по данному факту доследственную проверку. Предварительно установлено, что школьник страдал хроническим заболеванием.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК.