01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Скончался внезапно 2-классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска

17:15 01.03.2020 Фото: Википедии
0

9-летний мальчик нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку и потерял сознание. Через несколько мгновений он скончался от остановки сердца. Предварительно установлено, что школьник страдал хроническим заболеванием.

Скончался внезапно 2 классник прямо на уроке в школе №12 Магнитогорска
Второклассник умер во время урока в Магнитогорске

В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса, сообщают местные СМИ. Инцидент произошел на глазах его одноклассников. Информацию о выезде к ученику начальной школы подтвердили в Минздраве Челябинской области.

Педагоги немедленно вызвали бригаду скорой помощи и родителей несовершеннолетнего; одновременно сотрудники школы начали мероприятия по оказанию первой медицинской помощи. Приехавшие бригады скорой помощи и реаниматологов проводили мероприятия более 40 минут, после чего констатировали смерть несовершеннолетнего.

«Произошла внезапная смерть ребенка. Реанимационная бригада скорой помощи приехала оперативно, в полном объеме были проведены мероприятия для реанимации. Причина смерти будет установлена после патологоанатомического вскрытия», – рассказала заместитель главного врача по поликлинической помощи детям Ирина Центнер.

Стоит отметить, что существует федеральный закон о защите персональных данных, который не позволяет разглашать информацию в том числе, о несовершеннолетних без согласия родителей.

С целью стабилизации психологического климата в МОУ «СОШ № 12» проводится психологическая поддержка обучающихся и педагогов квалифицированными специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Известно, что 9-летний мальчик на уроке нагнулся, чтобы поднять упавшую на пол ручку, и потерял сознание. Через несколько мгновений он скончался от остановки сердца. Прибывшие в школу медики лишь констатировали смерть ребенка.

Следственные органы СК по Челябинской области организовали по данному факту доследственную проверку. Предварительно установлено, что школьник страдал хроническим заболеванием.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится экспертиза по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СК.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что происходит с детьми в школе?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛетаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков 1
21:04 01-03-2020
Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков
Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена! 27
20:57 01-03-2020
Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена!
Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела 3
20:56 01-03-2020
Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела
Пост: какие продукты есть на Великий пост-2020 со 2 марта по 18 апреля 1
20:47 01-03-2020
Пост: какие продукты есть на Великий пост-2020 со 2 марта по 18 апреля
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка 1
20:40 01-03-2020
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка
1 марта 2020 года - Прощенное воскресенье: Приметы и заговоры на последний день Масленичной недели 3
20:40 01-03-2020
1 марта 2020 года - Прощенное воскресенье: Приметы и заговоры на последний день Масленичной недели
Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным 1
20:32 01-03-2020
Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным
БердскСтоял 100 минут за плохое поведение буйный 12-летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска 173
20:12 01-03-2020
Стоял 100 минут за плохое поведение буйный 12-летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска
Прощеное воскресенье: как просить прощение и почему это жизненно важно 1 марта 2020 года 5
20:00 01-03-2020
Прощеное воскресенье: как просить прощение и почему это жизненно важно 1 марта 2020 года
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
18:19 01-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает