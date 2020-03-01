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Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

18:19 01.03.2020 Фото: www.pexels.com
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Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Селфи с мамой» к 8 марта запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 63 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск».  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

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