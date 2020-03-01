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Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным

20:32 01.03.2020 Фото: Кремлин.ру
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В ряду нововведений Мишустина в статье Bloomberg также упоминается обязательная печать QR-кода на всех чеках. Он позволяет пользователям узнать, законно ли работает магазин или ресторан, в котором они совершили покупку.

Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным
Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра 16 января указом президента после того, как его предшественник, Дмитрий Медведев, ушел в отставку

Премьер-министр России Михаил Мишустин «не теряет времени даром» и «переделывает под себя» бюрократический аппарат, сообщает в своей статье Bloomberg, перевел источник РБК.

Издание пишет, что новым главой правительства «движет желание достичь результатов на новой должности». В качестве примера «переделки под себя» Bloomberg упоминает, что премьер назначает совещания в правительстве на утро. «В нарушение традиций Мишустин назначает первые рабочие встречи с подчиненными в 9:00 — практически на рассвете по московским меркам — а со своими непосредственными подчиненными — по субботам и воскресеньям», — отмечает Bloomberg. Издание ссылается на два источника, непосредственно осведомленных об этих процессах.

В ряду нововведений Мишустина в статье также упоминается обязательная печать QR-кода на всех чеках. Он позволяет пользователям узнать, законно ли работает магазин или ресторан, в котором они совершили покупку. По данным издания, алгоритмы системы могут выявлять несоответствия и случаи возможного мошенничества на каждом этапе производственного процесса.

«Поскольку Мишустин теперь занят, управляя целым государством, на его протеже (нового главу ФНС Даниила Егорова. — РБК) теперь возложена задача закончить работу, которую они начали, для того, чтобы преодолеть последний рубеж в поиске новых налоговых поступлений: самозанятых», — пишет Bloomberg.

Михаил Мишустин был назначен на должность премьер-министра 16 января указом президента после того, как его предшественник, Дмитрий Медведев, ушел в отставку. 21 января Мишустин представил президенту проект структуры и состава нового правительства, в тот же день состав был утвержден. Замглавы Центра политических технологий Алексей Макаркин говорил РБК, что «Мишустин вышел за рамки технического премьера», сумев привести в правительство лиц из своего круга. Из правительства были убраны все «аллергены», то есть критикуемые чиновники, имеющие низкий уровень общественного одобрения, оценивал перестановки политолог Александр Пожалов.

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От редакции

Кто рано встает?

Аноним, 01 марта 2020 20:42
Чтобы ни один миллиард не прошел мимо вертикали власти, как это случалось у полковников при Медведеве?

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