Пост: какие продукты есть на Великий пост-2020 со 2 марта по 18 апреля

Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от поста или сделать свой рацион менее строгим, рассказали диетологи.

Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, — бобовые и соя

Людям, которые планируют соблюдать Великий пост, на это время следует обогатить свой рацион бобовыми и соей для восполнения дефицита белка, который возникает из-за отказа от продуктов животного происхождения. Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от поста или сделать свой рацион менее строгим, рассказали ТАСС опрошенные диетологи.

Великий пост — самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений — в этом году у верующих начинается в понедельник, 2 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 18 апреля.

«Во время поста прежде всего следует обогатить свой рацион соей и содержащими сою продуктами, так как это полноценный белок, близкий к животному», — поделился с ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Растительный белок не может быть полноценной заменой животному, так как он усваивается значительно хуже. Однако в условиях отсутствия второго бобовые культуры и соевые продукты являются хорошей альтернативой. «Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, — бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — пояснила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин также призвал не пренебрегать картофелем в качестве источника белка и хлебом. Кроме того, врач советует наполнить рацион разнообразными овощами и фруктами. «Во многих овощах и фруктах хорошее содержание калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также огромное количество биологически активных компонентов. Также они богаты фолиевой кислотой и пищевыми волокнами, которые нам абсолютно необходимы, чтобы обеспечить нормальную жизнь микробов, живущих в нашем кишечно-желудочном тракте, — сказал он в беседе с ТАСС. — Чем более разнообразен набор этих овощей и фруктов, тем лучше».

«В некоторые дни поста, когда есть послабления в строгости питания, нужно максимально использовать эту возможность для обогащения своего рациона», — добавил Тутельян.

Кому стоит воздержаться от поста?

Перед тем, как поститься, эксперты советуют проконсультироваться со специалистом о состоянии своего здоровья. В случае наличия противопоказаний от поста лучше отказаться или придерживаться менее строгих правил. «Если человек болен, то религия позволяет сделать отступления и использовать диетические блюда, которые рекомендованы», — отметил главный диетолог Минздрава.

«Не трогать детей. В рационе детей, особенно маловозрастных, обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо. Это поможет предотвратить анемию и укрепить иммунитет», — добавил Виктор Тутельян.

Беременным женщинам и кормящим мамам также лучше воздержаться от жестких ограничений в питании. «Молоко — один из важнейших источников кальция для организма. Молоко также содержит больше количество витамина D и B12», — отметил Александр Батурин.

Для здоровых же людей пост может положительно сказаться на организме и самочувствии. Например, как пояснила Чедия, благодаря отказу от животных продуктов на определенный срок в организме нормализуется содержание холестерина. «Если периодически менять свой рацион или снижать его калорийность, это благоприятно сказывается на здоровье человека», — добавил Батурин.

При этом не стоит забывать о витаминах и минералах, недостаток которых можно восполнить аптечными комплексами. «В жесткий пост обязателен ежедневный прием поливитаминных препаратов, это позволит укрепить иммунитет и адаптационный потенциал организма. Особенно это важно сейчас, в весенний период, когда эпидемиологическая ситуация сложная и наступают разные вирусные заболевания», — заключил Виктор Тутельян.

Источник: ТАСС