01.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела

20:56 01.03.2020 Фото: РЕН ТВ
3 0

Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте.  

Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5 летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела
Ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях под Москвой

1 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень г.о. Электроугли обнаружено тело мужчины и его 5-летней дочери, пишет СК по Московской области.  По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия.

По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Очевидец рассказала о произошедшем на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях, где погиб ребенок.

По словам девушки, на мероприятии не было представителей экстренных служб. Скорую пришлось ждать порядка 15 минут. Полиция и спасатели также прибыли на место уже после произошедшего, пишет РЕН ТВ.

«Почему все эти службы не были там? Всегда же они стоят на всех мероприятиях», — сказала Кира Чиликина
В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 01 марта 2020 22:02
НВР:
Очень жаль ребенка невиновного. В такой ситуации стоят в стороне сбоку от тросса. Очень очнеь жаль.
Ал, 01 марта 2020 22:32
Для этого используют тросогаситель, и тогда при обрыве троса ничего не произойдет
Аноним, 01 марта 2020 23:35
Я когда после института пошёл на производство, хотел для буксировки авто с работы присвоить красивый многожильный металлический трос, мне быстренько объяснили, что если не тебе, то автомобилю будет от него очень плохо, и трос из тряпки это не от бедности.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЛетаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков 1
21:04 01-03-2020
Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков
Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена! 27
20:57 01-03-2020
Много денег: у женщин с какими имена всегда есть деньги? Узнай их имена!
Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела 3
20:56 01-03-2020
Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела
Пост: какие продукты есть на Великий пост-2020 со 2 марта по 18 апреля 1
20:47 01-03-2020
Пост: какие продукты есть на Великий пост-2020 со 2 марта по 18 апреля
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка 1
20:40 01-03-2020
Помидоры: когда высаживать рассаду, семена к посеву, почва, температура, пикировка
1 марта 2020 года - Прощенное воскресенье: Приметы и заговоры на последний день Масленичной недели 3
20:40 01-03-2020
1 марта 2020 года - Прощенное воскресенье: Приметы и заговоры на последний день Масленичной недели
Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным 1
20:32 01-03-2020
Мишустин «переделывает под себя»: назначает совещания на 9.00 и собирает на отчеты подчиненных по выходным
БердскСтоял 100 минут за плохое поведение буйный 12-летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска 173
20:12 01-03-2020
Стоял 100 минут за плохое поведение буйный 12-летний мальчик на уроке русского языка в школе №5 Бердска
Прощеное воскресенье: как просить прощение и почему это жизненно важно 1 марта 2020 года 5
20:00 01-03-2020
Прощеное воскресенье: как просить прощение и почему это жизненно важно 1 марта 2020 года
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
18:19 01-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает