Внедорожная Масленица: лебедка убила отца с 5-летней дочерью в Электроуглях. Оторвалась и отлетела

Мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте.

Ребенок и мужчина погибли на масленичных гуляниях под Москвой

1 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в одной из деревень г.о. Электроугли обнаружено тело мужчины и его 5-летней дочери, пишет СК по Московской области. По данному факту следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки и осуществлен выезд на место происшествия.

По предварительным данным следствия, мужчина остановился в лесном массиве для оказания помощи застрявшему автомобилю. При использовании лебедки произошел ее обрыв, который отлетел в ребенка и его отца. Потерпевшие скончались на месте.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, опрашиваются очевидцы, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Очевидец рассказала о произошедшем на масленичных гуляниях в подмосковных Электроуглях, где погиб ребенок.

По словам девушки, на мероприятии не было представителей экстренных служб. Скорую пришлось ждать порядка 15 минут. Полиция и спасатели также прибыли на место уже после произошедшего, пишет РЕН ТВ.

«Почему все эти службы не были там? Всегда же они стоят на всех мероприятиях», — сказала Кира Чиликина

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по данному факту проводится проверка.