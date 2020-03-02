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Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков

13:05 02.03.2020 Фото: Предоставлено Владимиром Жуковым
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В сказках часто бывает, что мертвый воскресает от чудесного поцелуя и волшебного эликсира. Имеет ли место быть такой поворот событий в реальной жизни, выяснил Курьер.Среда.Бердск.

Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков
Курьезные случаи в работе судмедэксперта из города Бердска Владимира Федоровича Жукова 
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир Жуков

Женщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир ЖуковЛетаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир ЖуковЕщё 175 новостей

В сказках часто бывает, что мертвый воскресает от чудесного поцелуя и волшебного эликсира. Имеет ли место быть такой поворот событий в реальной жизни, выяснил Курьер.Среда.Бердск. Недавно мы рассказали читателям о советах для живых от судмедэксперта Владимира Жукова,человеком со стажем работы в своей области более 50 лет. За время своей трудовой деятельности он вскрыл трупы более 7000 тысяч жителей города. Сегодня мы поинтересовались у эксперта, бывали ли в Бердском морге случаи, когда люди оживали? Ведь в западных новостях то и дело мелькают подобные случаи.

Вот что нам ответил судмедэксперт Владимир Жуков:

Владимир Федорович, за границей в новостях частенько мелькают случаи, когда покойник ожил прямо в морге, зале кремации, бывали ли в бердском морге случаи, когда люди оживали?

— У меня был один случай. Ночью приезжает полиция, открывают морг, у них свой ключ, заносят труп, а в это время со стола поднимается страшненькая растрепанная бабулька и говорит: «Вы что тут делаете?».

У работника полиции сразу плохо с сердцем, за 50 лет уже было ему. Он падает вместе с трупом, его сразу в приемный покой и повезли. Благо, что рядом больница.

А это просто санитарка наша была. За все время работы санитарки бывали разные, одна была очень хорошая, но не блистала красотой и любила выпить.

Как-то в очередной раз она хорошо поддала, труп выдала и не дошла до дома, а легла спать на стол в морге и уснула. Пришлось потом отругать санитарку, человека живого до приступа сердечного довела.

А она говорит: — Они мол без стука вошли!

Так что в морг лучше стучаться, а то мало ли что. Например, в 2004 году житель Индии ожил прямо в морге, проведя несколько часов в холодильнике. Мертвого мужчину нашли полицейские рядом с дорогой, они доставили его в больницу, где и констатировали «мертв на момент прибытия». Сразу после этого тело передали в морг и поместили в холодильник. А  спустя несколько часов, проведенных в холодильнике, усопший начал двигаться, приведя работников морга в шоковое состояние.

Ожившего пациента потом вновь доставили в больницу, а не доглядевшим врача пришлось переделывать все документы о констатации смерти. В настоящий момент умерший мужчина благополучно живет.

О том впадали ли в летаргический сон бердчане, расскажем в ближайшее время.

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От редакции

А вы слышали про случаи чудесного оживления мертвых людей?

Аноним, 01 марта 2020 01:37
Нет не слышал
Аноним, 02 марта 2020 03:00
За время своей трудовой деятельности он вскрыл трупы более 7000 тысяч жителей города. - Не может быть! Хотя за всю историю города может столько и было жителей.

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