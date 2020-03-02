«Паяр» заботится, чтобы тепло и уют всегда царили в вашем доме

Наши окна это гарантия защиты вашего дома от непогоды, ветров, снегов и дождей. Мы заботимся о том, чтобы в доме сохранялось тепло и комфортная температура.

Плюс окон фирмы «Паяр» — это отличная шумоизоляция

Наши окна это гарантия защиты вашего дома от непогоды, ветров, снегов и дождей. Мы заботимся о том, чтобы в доме сохранялось тепло и комфортная температура.

Так же еще один огромный плюс окон фирмы «Паяр» — это отличная шумоизоляция. Теперь вам не страшен оживленный гул улиц, вы можете спать крепко и спокойно в любое время дня и ночи.

Окна «Паяр»: Пусть за окном метут злые вьюги, а в доме всегда будет тепло и светло!

Ждем вас по адресу:

г. Бердск, ул.Ленина, 69 (БСТ), офис 103.

Контактный телефон: 8(38341) 2-77-88, 8-913-469-75-14.

Источник: Раздел ТК «Паяр» на сайте Весь Бердск