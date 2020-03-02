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Красота

Салон красоты Batterflay сделает ваши ножки гладкими и неотразимыми

09:47 02.03.2020 Фото: pxhere.com
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Приближается летний сезон, а это значит, что нужно вспомнить про уход за собой и своим телом, найдите немного времени и посвятите его только себе, сходив на процедуру депиляции в Batterflay.

Салон красоты Batterflay сделает ваши ножки гладкими и неотразимыми
Гладкие ножки — украшение любой женщины

Приближение лета радует всех, но к его приходу нужно быть готовым во всеоружии.

Салон Batterflay поможет вам почувствовать себя уверенно, и раскрепощено этой осенью, выполнив восковую депиляцию любых зон. Гладкая и чистая кожа это всегда привлекательность и уверенность в своей неотразимости. Batterflay поможет проработать любые зоны вашего тела: ноги, подмышки, зону бикини, область лица, вы точно останетесь довольны результатом.

Приближается летний сезон, а это значит, что нужно вспомнить про уход за собой и своим телом, найдите немного времени и посвятите его только себе, сходив на процедуру депиляции. Результат которой, непременно поможет получить внутренне и внешнее удовлетворение собой.

Не прячьте осенью свои ножки под одежду!

Ответим на Ваши вопросы по телефону: 8-983-306-93-92

Ждем Вас по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 8

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Источник: Раздел салона красоты BATTERFLAY на сайте Весь Бердск

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