02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

21:11 02.03.2020 Фото: www.pexels.com
0

Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года. 

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск
Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 64 новостей

Дорогие читатели!  Фотомарафоны стали популярной рубрикой и на сайте и в газете «Курьер.Среда.Бердск». мы решили запустить новый фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!». Присылайте снимки своих сестер и братьев — и не обязательно родных. Возраст — любой. Могут просто родители выслать своих детей.  Возможно, у кого-то из них скоро день рождения?! И вы сможете подарить уникальный подарок — фото в нашей газете «Курьер.Среда.Бердск».  Фотоснимки сестер и братьев мы разместим на сайте www.kurer-sreda.ru , в группе ВКонтакте. И, конечно, в газете в апреле 2020 года.

Чтобы участвовать в проекте, вам нужно выслать фото сестры или брата (или нескольких сестер и братьев) нам на почту bkurer@mail.ru с пометкой «Моя любимая сестра, мой любимый брат!», обязательно с указанием имени папы (можно с фамилией).

Фото принимаем до 10 апреля 2020 года.

Присылая фото на bkurer@mail.ru, вы даете согласие на его публикацию на всех площадках редакции, а так же публикацию имени/фамилии.

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я с двоюродной сестрой Катей ее папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой двоюродный брат Антон его папу зовут Сергей Журавский

Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает Курьер.Среда.Бердск

я и мой родной старший брат Иван, нашего папу зовут Юрий Самусь

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждем фото! Порадуйте своих близких!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подскочил до 75 рублей курс евро впервые за год 1
22:05 02-03-2020
Подскочил до 75 рублей курс евро впервые за год
Заказчика убийства Влада Листьева знает экс-глава следственной группы
22:00 02-03-2020
Заказчика убийства Влада Листьева знает экс-глава следственной группы
Поправки в Конституцию от Путина на 24 страницах поступили в Госдуму 1
21:50 02-03-2020
Поправки в Конституцию от Путина на 24 страницах поступили в Госдуму
Двухлетних сыновей-близнецов мать резала ножом. Одного убила в Казани 2
21:45 02-03-2020
Двухлетних сыновей-близнецов мать резала ножом. Одного убила в Казани
Путин почтил память 6-й роты псковской 76-й дивизии ВДВ, погибшей в Чечне 20 лет назад
21:30 02-03-2020
Путин почтил память 6-й роты псковской 76-й дивизии ВДВ, погибшей в Чечне 20 лет назад
БердскГолосование по созданию исправительного центра ГУФСИН проведет власть Бердска 12
21:30 02-03-2020
Голосование по созданию исправительного центра ГУФСИН проведет власть Бердска
Много денег: как привлечь богатство?
21:21 02-03-2020
Много денег: как привлечь богатство?
БердскМатеринский капитал: закон о выплате 466 тыс. рублей семьям с первенцем в России, Бердске и Новосибирске подписал Путин
21:16 02-03-2020
Материнский капитал: закон о выплате 466 тыс. рублей семьям с первенцем в России, Бердске и Новосибирске подписал Путин
Уволили оскорблявшую школьницу сельскую учительницу в Башкирии 1
21:15 02-03-2020
Уволили оскорблявшую школьницу сельскую учительницу в Башкирии
БердскФотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает "Курьер.Среда.Бердск"
21:11 02-03-2020
Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает