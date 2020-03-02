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Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

09:20 02.03.2020 Фото: из архива редакции
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Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск
Папа Паша с дочкой Сашей
Сюжет: Фотомарафоны
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает Курьер.Среда.Бердск

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Фотомарафон «Моя любимая сестра, мой любимый брат!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»Ещё 64 новостей

Приглашаем наших читателей, у которых растут чудесные девочки и мальчики, участвовать в фотомарафоне «Ты мой сыночек, ты моя дочка», посвященном Дню защиты детей. Присылайте снимки детей на ящик bkurer@mail.ru c пометкой «Мой сынок» или «Моя дочка». Если у вас сын и дочь или даже больше, присылайте – групповой портрет. Подпишите имена и фамилию.

Участники фотомарафонов-2018 и 2019 – вы же уже подросли?! Ждем и ваши снимки!

Мы опубликуем все снимки в газете «Курьер.Среда.Бердск» в мае 2020 года. Вы сможете удивить свое чадо, подарив ему газету. Так же мы разметим альбом «Ты мой сыночек, ты моя дочка» в группе «ВКонтакте».

Детей «принимаем» любого возраста. Но хотим предупредить, что присылая в нашу редакцию фотографию своего ребенка, вы даете согласие на ее публикацию на наших медийных площадках, а так же соглашаетесь на распространение персональных данных – имени и фамилии, возраста ребенка.

Фото принимаем до 15 мая 2020 года.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2018.

Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» -2019.

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