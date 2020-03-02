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Лебедка убила: Гибель мужчины с 3-летней дочерью на гуляниях на «Внедорожная Масленица» в Электроуглях попало на видео

08:45 02.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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От джипа оторвалась лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. Она ударила мужчину и его дочь.

Лебедка убила: Гибель мужчины с 3 летней дочерью на гуляниях на Внедорожная Масленица в Электроуглях попало на видео
Погибли на празднике внедорожников мужчина и дочь

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео с места трагедии, как погиб мужчина и его пятилетняя дочь на масленичных гуляниях в Подмосковье.

Инцидент произошел во время празднования Масленицы в городе Электроугли, где проходил фестиваль «Внедорожная масленица 4×4». Во время катания на внедорожниках случилось ЧП: от джипа оторвалась лебедка, с помощью которой вытаскивали застрявшую машину. Она ударила мужчину и его дочь. Они скончались на месте происшествия.

Организаторы мероприятия утверждают, что отец с дочерью нарушили технику безопасности. Они не должны были находиться на территории, не предназначенной для зрителей.

В связи с гибелью мужчины и его дочери проводится проверка, сообщает ФАН. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что организатор гуляний, где погибли двое, заверил, что «скорая» приехала мгновенно.

Источник: Пятый канал

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