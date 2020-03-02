Путин: по 2000 рублей будут платить призывникам в армии России с 1 марта 2020 года

Призывники получат деньги за службу

Президент России Путин подписал закон о выплате денежного довольствия призывникам в размере 2 тыс. руб. Кроме того, документ вводит ежемесячную надбавку призывникам за командование (руководство) воинским подразделением.

Закон устанавливает следующие дополнительные выплаты:

Ежемесячная за командование (руководство) воинским подразделением;



Ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственном связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время;Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.Документ исключает ежемесячные надбавки за классную квалификацию и за особые условия военной службы. Кроме того, законопроект устанавливает призывникам единовременное пособие при увольнении с военной службы в размере одного оклада по воинской должности. В тексте документа отмечено, что предусмотренные изменения не повлекут «социальной напряженности» и не приведут к уменьшению размера единовременного пособия при увольнении со службы.

Источник:Коммерсант