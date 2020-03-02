СМИ: Путин может возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму запланированы на 2021 год

Источники “Ъ” утверждают, что партия власти намерена обеспечить себе конституционное большинство на будущих думских выборах за счет одномандатных округов. За счет перераспределения голосов, которые могут быть поданы за малые партии, «Единая Россия» при ее текущих рейтингах возьмет чуть более половины депутатских кресел, распределяемых по списку. В этом случае провластным одномандатникам понадобится победа в 180–190 округах. Помочь партии выставить проходных кандидатов может «Общероссийский народный фронт». Источники “Ъ” также не исключают сценария, при котором на думских выборах списки «Единой России» возглавит Владимир Путин.

Кремль рассчитывает на конституционное большинство по итогам думских выборов 2021 года, говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента. Это особенно важно в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых, скорее всего, уже не будет участвовать Владимир Путин: большинство в парламенте пригодится для обеспечения стабильности перехода.

По данным ВЦИОМа, в середине февраля рейтинг ЕР составлял 32,7%, ближайший оппонент КПРФ отстает более чем вдвое (14,8%). Рейтинг «Единой России» не падает, но и не сильно растет. В прошлом году ВЦИОМ зафиксировал минимальный рейтинг ЕР в середине декабря (31,4%), а максимальный — в марте (35,6%). В этом году показатель пока не опускался ниже 32,5% и не поднимался выше 34,2%. Как уже сообщал “Ъ”, при таких показателях партия может рассчитывать примерно на 43–45% голосов по спискам на думских выборах. Реально партия получит больше мандатов за счет партий, которые не смогут преодолеть барьер в 5%. Если они суммарно получат 20% голосов, это обеспечит ЕР возможность забрать 54–56% мандатов по списку, или 121–127 депутатских кресел из 225. Конституционное большинство составляет 300 мандатов, так что единороссам понадобится еще примерно 180 мандатов по округам. Источник, близкий к администрации президента, отмечает, что в худшем случае (при негативном для партии исходе голосования по спискам) единороссам надо будет получить порядка 190 мандатов. Это число он считает достижимым. Напомним, на выборах 2016 года ЕР взяла 203 округа — впрочем, тогда позиции партии были крепче, чем сейчас.

Собеседники “Ъ” допускают, что по итогам думской кампании какая-то из новых партий сможет преодолеть пятипроцентный барьер и в этом случае создать коалицию с ЕР. «Одна из партий новичков может «выстрелить» и набрать 10%»,— считает источник “Ъ”. Для этого партия должна взять на вооружение набор леворадикальных тезисов. Еще один источник “Ъ” утверждает, что сейчас администрация президента скорее рассчитывает на 3,5–партийную систему в будущей Думе: наибольшее число мест поделят ЕР, КПРФ и ЛДПР, а остальное отойдет кому-то еще — возможно, новой малой партии, будущему партнеру ЕР по коалиции. Отметим, одномандатники, избранные как самовыдвиженцы или от партий, списки которых не прошли барьер в 5%, вправе определять, к какой партии присоединяться.

Для побед в одномандатных округах ЕР нужны кандидаты. «Нужно особенно тщательно подбирать кандидатов для округов, при необходимости «отбивая» у других партий сильных и ресурсных деятелей»,— считает политолог Виталий Иванов. Кроме того, по его мнению, ЕР придется напрячься и почистить свои ряды.

Источники “Ъ” утверждают, что какое-то количество людей партии должен дать ОНФ — по крайней мере, такая задача на него возложена. Собеседник “Ъ”, близкий к руководству ЕР, утверждает, что это будет примерно та же схема, что и на выборах в 2016 году, когда многие активисты ОНФ пошли на выборы по списку партии. По сведениям “Ъ”, одно время в АП обсуждали возможность блокирования партии и «Фронта», но, по словам собеседника “Ъ”, близкого к Кремлю, даже если вернуть в законодательство возможность создания блоков, непонятно, как партии создавать блок с общественной организацией. Кроме того, возможность создания блоков расширит и возможности оппозиции.

Собеседники “Ъ” не отрицают, что в наиболее протестных округах провластные кандидаты могут пойти самовыдвиженцами под брендом ОНФ. Преимущество ОНФ в том, что он может поддержать тех, кто по каким-то причинам не хочет идти на выборы от ЕР, как, например, лидер партии «За правду» Захар Прилепин (входит в центральный штаб ОНФ). «Все, кто способен побеждать в одномандатных округах, должны идти по ним»,— утверждает собеседник “Ъ”.

Член Общественной палаты РФ, политолог Екатерина Курбангалеева считает призрачными шансы ЕР на получение конституционного большинства своими силами, но «задействование самовыдвиженцев, либо активистов ОНФ, либо представителей крупных общественных организаций, или выдвижение кандидатов от квазиоппозиционных партий, которые после победы на выборах будут блокироваться с ЕР, выглядит как реальное и эффективное технологическое решение», считает политолог.

Собеседники “Ъ” в АП и в партии говорят о том, что Кремль помогает ЕР поднять рейтинг, ключевые функционеры партии общаются с представителями АП. В то же время некоторые единороссы жалуются, что в Кремле не слишком стремятся помогать «Единой России», уделяя большее внимание рейтингу президента. Еще прошлым летом высокопоставленный единоросс в разговоре с “Ъ” отмечал, что для повышения рейтинга партии ей нужно дать добро на внесение значимых социальных инициатив и осветить этот процесс в СМИ, но этого не происходит.

Впрочем, собеседник, близкий к руководству ЕР, уверен, что никто не собирается «хоронить» партию, хотя некие «сторонние силы» порой «разжигают» ситуацию в информационном пространстве. Источник, близкий к АП, утверждает, например, что идею самовыдвижения лоббируют «сторонние политтехнологи».

Напомним, ЕР традиционно пользуется на федеральных выборах поддержкой Владимира Путина. Два источника “Ъ”, близких к администрации президента, не исключают варианта, при котором на выборах в Госдуму списки партии возглавит он сам, как это было в 2007 году. Впрочем, один из них отмечает, что пока эти разговоры выглядят преждевременно. Другой считает, что в этом случае списки ЕР должны позиционироваться как широкая общественная коалиция. Однако политолог Екатерина Курбангалеева считает сценарий с нынешним президентом РФ во главе партийного списка маловероятным. «Теоретически это возможно, такой сценарий намного повысил бы позиции ЕР,— говорит политолог Виталий Иванов.— Вопрос в том, входит ли в планы Владимира Путина участие в выборах».

Андрей Винокуров

«Никакие ограничения по принадлежности к партии не предъявляются»

28 февраля близкий к АП Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) и Российский фонд фундаментальных исследований в присутствии первого замглавы АП Сергея Кириенко подвели итоги конкурса научных проектов в сфере общественно-политических исследований. Всего представили два десятка исследований из 145. Одно из них носит название «Редизайн партийно-политической системы как условие развития российского общества»; автор, руководитель проектов Института социального маркетинга Наталья Евсеева, считает, что нынешняя партийная система не отвечает запросам избирателей: «Один и тот же человек является сторонником идеи «русского мира» и снятия санкций, либералом и при этом требует национализировать природные богатства. Все это в нем уживается, но ни одна из политических сил его интересы точно не представляет». По ее словам, принято считать, что за ЕР голосуют бюджетники, пенсионеры и жители села. Но при использовании проективных методик (респондентам предлагали представить себе столик в кафе с представителями ЕР) получилась другая картина: «Олигархи, депутаты в дорогих костюмах с красивыми женщинами и на дорогих лимузинах». По мнению исследователя, за ЕР люди голосуют скорее вынужденно.

Сергей Кириенко эти выводы комментировать не стал, но отметил другое выступление, где речь шла о социальных лифтах для молодежи в политике: он напомнил, что для решения этой проблемы был инициирован конкурс «Лидеры России. Политика», к участию в нем приглашаются молодые люди, желающие баллотироваться в органы представительной власти. По его словам, 15 тыс. поданных заявок показывают интерес молодежи к участию в политике. «Никакие ограничения по принадлежности к партии не предъявляются»,— подчеркнул чиновник.

Источник: Коммерсант