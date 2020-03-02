Материнский капитал: закон о выплате 466 тыс. рублей семьям с первенцем в России, Бердске и Новосибирске подписал Путин

Согласовано увеличение маткапитала на 150 тыс. рублей выплаты за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 года.

На расширенный маткапитал имеют право не все семьи в России

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала 26 февраля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Курьер. Среда. Бердск» рассказывает в подробностях о том, какая государственная поддержка ждет семьи с детьми в 2020 году.

В соответствии с поправками устанавливается выплата при рождении или усыновлении первого ребенка в размере 466 617 рублей в том случае, если первенец появился после 1 января 2020 года. При этом это право имеют и отцы, являющиеся единственными усыновителями первого ребенка, ранее не воспользовавшиеся правом на господдержку. При этом решение суда об усыновлении ребенка должно вступить в законную силу после 1 января 2020 года.

Руководитель отдела УПФР РФ Бердска Елена Чуль прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 марта, что ни смотря на то, что закон подписан, никаких распоряжений или документов сверху не поступало:

— Ждем. Мы также в курсе о том, что закон подписан из СМИ. Но документов пока что нет. Думаю, в ближайшие два дня они появятся. Мы к работе готовы. Долго ничего затягивать не будут, все торопятся. Для нас вопрос заключается в том как мы будем осуществлять проверку документов, отправлять запросы. Мы готовы это делать хоть вручную. А как это будет выглядеть в соответствии с соглашениями между нашими социальными партнерами по истреблению документов, информации, чтобы мамочки без волокиты получали сертификат на материнский капитал, пока неизвестно.

Напомним, 15 января Путин анонсировал изменения в правилах выдачи материнского капитала в послании к Федеральному собранию. Такая мера поможет обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России и «выбраться из демографической ловушки», отметил Путин.

Кто и сколько получил денег

Согласовано увеличение маткапитала на 150 тыс. рублей до 616 тыс. рублей выплаты за появление в семье второго ребенка, если первый ребенок появился после 1 января 2020 года.

Выплата в размере 616 тыс. рублей, за рождение второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года.

Выплата в 616 тыс. рублей за рождение третьего и каждого последующего детей в том случае, если ранее права на получение выплаты не было.

Быстрее выдадут

Поправки также ускоряют процесс получения маткапитала. Срок выдачи сертификата сократится с 15 дней до 5, а срок, в который семья сможет получить деньги, — с 30 до 10 дней.

Среди других изменений — разрешение использовать не больше 50% материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом участке.

Получить маткапитал станет проще

Семьям не нужно будет собирать пакет документов на получение госуслуги, в том числе подтверждать место своего жительства. Пенсионный фонд будет сам выяснять всю необходимую информацию из государственных информационных систем, в том числе из государственной информационной системы Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).



Деньги до 2026 года

Срок действия программы материнского капитала продлевается на пять лет, до 31 декабря 2026 года. Качественное изменение процессов для граждан будет происходить с момента принятия законопроекта и полностью завершится до окончания 2020 года.

На что потратить маткапитал

Вложить выделенные государством деньги можно в строительство или реконструкцию жилого дома на садовом участке. До этого на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства. Кроме того, средства материнского капитала можно использовать:

— на оплату первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на оплату основного долга и процентов по кредиту или займу на приобретение или строительство жилья;

— на приобретение, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств;

— на оплату образование ребенка или детей, в том числе на оплату содержания ребенка и детей и или присмотра и ухода за ребенком или детьми в организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования,

— на ежемесячную выплату на второго ребенка;

— на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество ребёнка-инвалида или детей-инвалидов;

— на накопительную пенсию матери.

Напомним, 20 февраля закон о внесении изменений в законодательные акты, связанные с распоряжением средствами материнского капитала, приняла Государственная дума, спустя шесть дней их одобрил Совет Федерации. Стоит отметить, что данный закон вступает в силу после 10 дней с момента его официального опубликования.