Пересмотрят стоимость отопления из-за теплой зимы в России

Экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн.

Кому положен перерасчет за отопление?

Из-за аномально теплой зимы стоимость отопления будет пересмотрена. Как пояснили «Известиям» в Министерстве строительства и ЖКХ, на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Ранее этот вопрос поднимали в своем письме в Минстрой депутаты Госдумы (документ есть в распоряжении «Известий»). По их мнению, сейчас граждане переплачивают за услуги ЖКХ, так как затраты энергетиков в этом сезоне явно ниже, чем в предыдущие. Эксперты отмечают, что переплат можно будет избежать, если оснастить все дома счетчиками. Экономия только по одному дому за год может составлять от 500 тыс. рублей до 1 млн.

Топят улицу

Сегодня в регионах действует два варианта начисления платы за отопление — либо по общедомовым счетчикам, либо равномерно в течение всего года. В первом случае россияне и так платят только за реально потраченное тепло — строго по показаниям прибора учета, пояснили «Известиям» в Минстрое.

— Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика, — подчеркнули в ведомстве.

При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и «во избежание так называемых перетопов оперативно корректировать параметры теплоносителя», добавили в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо в адрес главы Минстроя Владимира Якушева (документ есть в распоряжении «Известий»). В частности, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский просил ведомство не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой.

— На улице потеплело, а батареи горячие, не прикоснуться. В итоге все окна открыты — топим улицу. А люди всё равно платят, как будто за окном минус 15. И раз в этом году управляющие компании сэкономили на газе, то мы можем помочь сэкономить и нашим гражданам, например, за счет отказа от индексации тарифов ближайшим летом, — заявил депутат «Известиям».

Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев также считает вопрос о недопустимости переплаты справедливым.

— Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты РФ, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать, — пояснил парламентарий.

Он напомнил, что недавно фракция внесла в Госдуму законопроект об отмене банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов согласен, что россияне не должны переплачивать за отопление теплыми зимами.

— Безусловно, там, где нет домовых приборов учета, стоимость отопления должна быть пересчитана. Тем более что доходы населения нельзя назвать большими. Например, на оплату услуг ЖКХ у одной семьи в Москве уходит 10% доходов, в Санкт-Петербурге — уже 14%, в среднем по России — около 20%, — отметил депутат.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов полагает, что, хотя коммунальщики обязательно должны учесть теплую зиму при расчете платежей, она не главный фактор, который влияет на ценообразование в сфере ЖКХ.

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— Нам в принципе нужно обуздать ситуацию в этой отрасли, потому что отсутствие реальной конкуренции и попустительство управляющих компаний приводят к тому, что цены безумно завышены, — уверен он.

Регионы уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. Так, в столице сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. Из-за аномально теплой зимы в Москве было израсходовано примерно на 20% меньше тепла и газа, заявлял ранее заммэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы на запрос «Известий» о том, когда именно москвичам ждать перерасчета, на момент публикации не ответили.

Ранее сообщалось, что тарифы на конкретный месяц рассчитываются исходя из объема потраченного ресурса в тот же период прошлого года. Таким образом, снижение платы за отопление за прошедшие осень и зиму жильцы увидят к концу 2020-го.

Член комиссии Общественной палаты по ЖКХ Артем Кирьянов заявил «Известиям», что сумма компенсации будет зависеть от стоимости этой услуги в субъекте. При этом россияне вряд ли смогут получить «живые» деньги — в определенные месяцы просто будет снижена цена на отопление.

Юрист, эксперт в области ЖКХ Ольга Перминова сообщила «Известиям», что экономия только по одному дому за год может достигать от 500 тыс. рублей до 1 млн.

— Управляющие компании просто обязаны делать этот пересчет, — заявила она.

Причем, если организация поставляет избыточное тепло, когда на улице плюс 13, она тоже должна вернуть деньги, отметила юрист. Это предусмотрено законодательством, коммунальщики идут на возврат очень неохотно.

— У меня уже около десятка выигранных дел за перетопы, — пояснила Ольга Перминова. — 25 февраля мы выиграли суд у управляющей компании, которая произвела неправильный расчет услуги в 2016/17 году у 48 домов, — рассказала она.

Член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький в разговоре с «Известиями» отметил, что многие управляющие компании ЖКХ терпят убытки из-за очень теплой зимы.

— Нехватка выручки скажется на их финансовых показателях и инвестиционных планах, — отметил эксперт.

Население уже в среднем заплатило меньше, чем ожидалось. Речь в первую очередь о жильцах тех домов, где стоят приборы учета. Дальнейшее снижение платы за услуги ЖКХ может потребовать дополнительных денег из бюджетов, отметил эксперт. В то же время он согласен, в теплые зимы население и должно меньше платить и сэкономило бы еще больше, если бы тарифное регулирование в РФ стало более прозрачным, а во всех домах имелись приборы учета.

Как писали «Известия», в 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год.

Источник: Известия