Из горящего дома спаслась семья в Бердске

С начала года в Бердске зарегистрировано 19 пожаров

Горел дом вечером 29 февраля в частном секторе на ул. Мусоргского в Бердске.

По словам заместителя отдела надзорной деятельности по Бердску Руслана Безносенко, причиной пожара стало неправильное устройство дымохода печного отопления. Огнем повреждена крыша дома и веранды. Общая площадь пожара составила 40 кв. метров. Пострадавших и травмированных на пожаре нет.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Руслан Безносенко, семье, проживающей в доме, удалось самостоятельно покинуть место пожара. Соседи помогали вытаскивать из дома бытовую технику. И хотя жилые помещения внутри огонь не затронул, некоторые из них пострадали от воды в результате тушения пожара.

На ликвидацию пожара огнеборцы потратили около полутора часов. Пожар ликвидирован путем прокладывания магистральной линии от пожарного гидранта на расстоянии 100 метров. На тушение привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава.

С начала года в Бердске зарегистрировано 19 пожаров, принесших материальный ущерб.