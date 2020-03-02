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Основной период ЕГЭ-2020 пройдет с 25 мая по 29 июня. 23 тысячи человек выбрали географию

12:15 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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Всего ЕГЭ в этом году намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года (их на 14 тысяч больше, чем в прошлом году).

Основной период ЕГЭ 2020 пройдет с 25 мая по 29 июня. 23 тысячи человек выбрали географию
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 1 февраля завершила сбор заявлений на участие в ЕГЭ 2020 года.

Всего ЕГЭ в этом году намерены сдавать около 797 тысяч человек, в том числе 692 тысячи выпускников текущего года (их на 14 тысяч больше, чем в прошлом году). Общее количество зарегистрировавшихся на участие в ЕГЭ в этом году возросло примерно на 18 тысяч, по сравнению с 2019 годом. Более 32 тысяч человек зарегистрировались для участия в досрочном периоде ЕГЭ, 756 тысяч – в основном.

Самым массовым экзаменом остается русский язык, его намерены сдавать почти 736 тысяч участников, в том числе все участники ЕГЭ из числа выпускников текущего года.

С прошлого учебного года выпускники могут выбрать для сдачи только один уровень ЕГЭ по математике (базовый или профильный). Как и в прошлом году, профильная математика оказалась более популярной, ее выбрали почти 405 тысяч человек (50,8% от общего числа участников ЕГЭ-2020), базовую математику – около 320 тысяч (40,2%).

Самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, его выбрали 375 тысяч человек (48%). Более 167 тысяч участников (21%) зарегистрировались на ЕГЭ по физике, 158 тысяч (19,8%) выбрали биологию, 132 тысячи (16,6%) – историю, 108 тысяч (13,6%) – информатику и ИКТ, 107 тысяч (13,4%) – химию, 65 тысяч (8,2%) – литературу, 23 тысячи (2,9%) – географию.

«Мы видим стабильно высокий интерес выпускников к естественно-научным предметам. В этом году доля участников, желающих сдавать физику, биологию и химию, на том же уровне или немного выше, чем годом ранее. Второй год продолжает расти число зарегистрировавшихся на ЕГЭ по информатике. Доля участников ЕГЭ, выбирающих для сдачи обществознание, напротив, сокращается четвертый год подряд», — прокомментировал выбор предметов участниками ЕГЭ временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский язык, в этом году его намерены сдавать более 104 тысяч участников (13%). На ЕГЭ по немецкому языку зарегистрировались 1873 человека, французскому – 1247 человек, китайскому – 358 человек, испанскому – 307 человек.

Досрочный период ЕГЭ-2020 пройдет с 20 марта по 13 апреля, основной — с 25 мая по 29 июня.

Источник: obrnadzor.gov.ru

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