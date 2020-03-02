Модные платья сезона весна-лето 2020

В модных коллекциях весна-лето 2020 представлены полупрозрачные платья. Для их пошива используются ткани в мелкую сетку с нашивками либо наклейками в виде крупного кружева, украшениями из страз, камней.

В 2020 году мировые дизайнеры предлагают превосходные новые коллекции, выполненные в модных тонах

Всем любителям модных веяний известно, что новинки предстоящего сезона могут оказаться ожившими раритетами из прошлых десятилетий. К примеру, одним из таких является жакет из 70-х годов, который теперь возглавляет список «must have» каждой современной девушки.

Все же следует уделить пристальное внимание платьям предстоящего сезона, ведь этот элемент гардероба может стать не только вечерним нарядом, но и повседневным, удобным и практичным. Итак, основные черты модного платья:

Ультракороткая длина. Это, пожалуй, самое смелое дизайнерское решение текущего года, потому как практически все платья должны иметь экстремальную длину. К примеру, модные дома Chanel, Valentino, предлагают девушкам наряды, которые слегка прикрывают бедра.

Кожа. Сложно сказать, выходила ли из моды кожаная одежда, но весной и летом на пике популярности окажутся платья из данного материала.

Принт «в горох». Такие решения идут далеко не всем, но широкая цветовая гамма предложений способна удовлетворить даже самые смелые запросы. Потому следует выбирать летние легкие платья в крупный и средний горох.

Invisible. В противовес изделиям из экокожи, в модных коллекциях весна-лето 2020 представлены полупрозрачные платья. Для их пошива используются ткани в мелкую сетку с нашивками либо наклейками в виде крупного кружева, украшениями из страз, камней.

Еще один уникальный вид платьев из «хайповых» — вязаные модели ярких и пастельных тонов. В этом случае модницам доступна любая длина, а также крупная или мелкая вязка с узорами или без.

Цветовая гамма

Красный — это не вызывающе, а стильно и модно! В 2020 году мировые дизайнеры предлагают превосходные новые коллекции, выполненные в модных тонах. Среди них такие цвета:

красный;

фуксия;

рубиновый;

темный лососевый.



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Но это не значит, что, кроме перечисленных вариантов, недоступны прочие цвета на выбор. Весной и летом текущего года в тренде будут контрастные сочетания черного и белого цветов в платьях, сарафанах, пиджаках. Что же касается такой изюминки, как «черно-белый тартан», — это обязательная покупка в начале весны!

Девушки, предпочитающие сдержанный стиль в одежде, романтические образы, смогут облачиться в модный синий цвет. Ведь в 2020 приветствуется не только pantone (синий электрик, classic blue), но и королевский синий, чернильный, аквамариновый, льдистый, морской. Сочетать такие цвета можно с оттенками красного, оранжевым, бледно-зеленым, черным или белым.

Модные аксессуары

Подчеркнуть модный образ помогут удачные аксессуары. Чтобы прослыть барышней с превосходным чувством стиля, следует выбирать только самые топовые аксессуары к платьям на весну и лето.

Настоящим модницам выбрать есть из чего:

Веревки. Да, столь стильный и аутентичный аксессуар может служить поясом, нашейной тесьмой для телефона или очков, даже ожерельем. Часто концы утяжеляются подвесками, стразами.

Цепи. Могут иметь покрытие серебряного или золотого цвета и использоваться для украшения шеи, сумки, обуви.

Яркие браслеты.

Широкие ремни.

Мини-сумки, к примеру, «клатчи для кисти», сумки-брелоки.



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Особое внимание следует уделить бижутерии, особенно девушкам, которые носят высокие хвосты и прически, а также любят распущенные длинные волосы. В моду снова вошли серьги-кольца, массивные из цветного пластика. Следует строго придерживаться симметрии, геометрических форм, выбирать только массивные украшения.

Чтобы нанести завершающий штрих, подчеркнуть свой модный наряд, лучше выбрать солнцезащитные очки в пластиковой оправе, круглой и вытянутой формы, с зеркальными линзами или модных оттенков (красный, синий, черный, золотой).

Фишка сезона — платья-пирожные!

Практичные дамы могут сразу отметить, что такие платья отличаются от всех прочих пышными формами, большим количеством воланов и рюш, простотой и незамысловатостью.

Платья-пирожные или, как их еще называют «торты», «меренги» — легкие, наполнены воздухом, придают игривое настроение. Доступны фасоны со слегка завышенной талией, изделия самой разной длины.



тренды 2020

Подходят «пирожные» для праздников, свиданий, прогулок по городу, некоторые даже для повседневной носки. Только самые отъявленные модницы смогут выбрать для себя ультрамодные платья-пирожные:

с экстремальными воланами;

суперобъемные;

из фатина;

украшенные Swarovski, пайетками, камнями.

Источник: hochu.ua