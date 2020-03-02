18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!

Масленица — один из любимейших народных праздников, символизирующих борьбу между зимой и весной. Одной из самых популярных забав на Масленицу в Бердске стал масленичный столб. Покорение ледяного столба — состязание для особых смельчаков. Сначала число участников было лишь пять, но мужчины, видя, как проворно пробираются к вершине удальцы, тоже решились преодолеть деревянное препятствие.
— Конкурс называется «Ледяной столб», столб облили водой. В состязаниях могут принимать участие люди старше 18 лет, — отметил координатор соревнований Дмитрий Князев.
Смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы человек без посторонней помощи или каких-либо технических устройств попытаться забраться на него.
— Давай! Давай! Попер, попер, — поддерживали зрители участников.
Некоторые целовали бревно, но это не помогало добраться до вершины.
Забраться на холодный столб достаточно сложно, некоторые лезли на столб с перевязанными бинтами ногами.
В прошлом году участников было 8, в 2020 году их набралось 13.
Самый проворный, Иван Офицеров, получил чайник, обладателям второго и третьего места достались мешки с макаронами и сахаром. Примечательно, что именно Иваны в большинстве решили попытать удачи и преодолеть пятиметровое препятствие.
— Я лазил на столб первый раз. Всегда хотел поучаствовать. Пять лет ходил, то опаздывал, то еще что-то, нынче получилось! Ощущения отличные, — признался «Курьер.Среда.Бердск» победитель.
Автор видео Елена Белоусова