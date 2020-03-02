02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!

19:00 02.03.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
2 0

13 мужчин отважились залезть на пятиметровый столб. Некоторые целовали бревно, большинство не смогло залезть даже на половину. За разодранную в кровь грудь и стертые руки смельчаки получили чайник и мешки с макаронами и сахаром.

18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
За разодранную в кровь грудь и стертые руки смельчаки получили чайник и мешки с макаронами и сахаром

Масленица — один из любимейших народных праздников, символизирующих борьбу между зимой и весной. Одной из самых популярных забав на Масленицу в Бердске стал масленичный столб. Покорение ледяного столба — состязание для особых смельчаков. Сначала число участников было лишь пять, но мужчины, видя, как проворно пробираются к вершине удальцы, тоже решились преодолеть деревянное препятствие.
— Конкурс называется «Ледяной столб», столб облили водой. В состязаниях могут принимать участие люди старше 18 лет, — отметил координатор соревнований Дмитрий Князев.
Смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы человек без посторонней помощи или каких-либо технических устройств попытаться забраться на него.

Первым отважился залезть на пятиметровый столб Иван Офицеров. Мужчина проворно, как человек-паук взобрался на вершину. Он преодолел пятиметровую высоту за 20 секунд.
— Давай! Давай! Попер, попер, — поддерживали зрители участников.
Некоторые целовали бревно, но это не помогало добраться до вершины.
Забраться на холодный столб достаточно сложно, некоторые лезли на столб с перевязанными бинтами ногами.
В прошлом году участников было 8, в 2020 году их набралось 13.
Самый проворный, Иван Офицеров, получил чайник, обладателям второго и третьего места достались мешки с макаронами и сахаром. Примечательно, что именно Иваны в большинстве решили попытать удачи и преодолеть пятиметровое препятствие.
— Я лазил на столб первый раз. Всегда хотел поучаствовать. Пять лет ходил, то опаздывал, то еще что-то, нынче получилось! Ощущения отличные, — признался «Курьер.Среда.Бердск» победитель.

18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!

Иван Офицеров за 20 секунд залез на пятиметровый столб

18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!

Автор видео Елена Белоусова

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Смогли бы залезть на столб?

Аноним, 02 марта 2020 19:55
Удачи Ваня!
Михаил, 02 марта 2020 20:10
НВР:Лезть на скользкий, шатающийся деревянный столб без какой либо страховки, где любое неверное движение может привести к серьезным последствиям для здоровья? У меня с головой пока все в порядке, чтобы такое делать. Дядька с 3-х метров упал, уже как 10 лет калека, я не хочу такой же участи.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ
20:45 02-03-2020
Установить оклады учителей и врачей не ниже двух минимальных размеров оплаты труда хочет КПРФ
Бердск75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно
20:30 02-03-2020
75 дней до Победы: Если бы не было вас, был бы убит давно
Бердск"Вещи вынесли, а идти некуда": Выселили на улицу 40 постояльцев приюта "Шанс" в Бердске 5
20:25 02-03-2020
"Пусть все ветераны перемрут": Обвинил ЕР в использовании административного ресурса мэр Новосибирска
20:15 02-03-2020
Подтвердился коронавирус у вернувшегося из Италии российского туриста из Подмосковья
20:00 02-03-2020
Подтвердился коронавирус у вернувшегося из Италии российского туриста из Подмосковья
БердскНе исправительная колония: осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка вице-мэр Бердска Носов 19
19:55 02-03-2020
Не исправительная колония: осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка вице-мэр Бердска Носов
Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце
19:45 02-03-2020
Утонул в ванне 6-летний мальчик в семье опекунов в Череповце
Поддельные подписи Родченкова предоставил МОК в суд по допингу российских биатлонистов
19:30 02-03-2020
Поддельные подписи Родченкова предоставил МОК в суд по допингу российских биатлонистов
БердскОтобрал под угрозой отвертки 30 тыс. рублей голубоглазый разбойник в офисе «Деньги сразу» в Бердске 1
19:15 02-03-2020
Отобрал под угрозой отвертки 30 тыс. рублей голубоглазый разбойник в офисе «Деньги сразу» в Бердске
Съел улики во время обыска чиновник в Иркутске. Следователи сняли на видео
19:00 02-03-2020
Съел улики во время обыска чиновник в Иркутске. Следователи сняли на видео