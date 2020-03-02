18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!

13 мужчин отважились залезть на пятиметровый столб. Некоторые целовали бревно, большинство не смогло залезть даже на половину. За разодранную в кровь грудь и стертые руки смельчаки получили чайник и мешки с макаронами и сахаром.

За разодранную в кровь грудь и стертые руки смельчаки получили чайник и мешки с макаронами и сахаром

Масленица — один из любимейших народных праздников, символизирующих борьбу между зимой и весной. Одной из самых популярных забав на Масленицу в Бердске стал масленичный столб. Покорение ледяного столба — состязание для особых смельчаков. Сначала число участников было лишь пять, но мужчины, видя, как проворно пробираются к вершине удальцы, тоже решились преодолеть деревянное препятствие.

— Конкурс называется «Ледяной столб», столб облили водой. В состязаниях могут принимать участие люди старше 18 лет, — отметил координатор соревнований Дмитрий Князев.

Смысл этого мероприятия заключается в том, чтобы человек без посторонней помощи или каких-либо технических устройств попытаться забраться на него.



Иван Офицеров за 20 секунд залез на пятиметровый столб

Первым отважился залезть на пятиметровый столб Иван Офицеров. Мужчина проворно, как человек-паук взобрался на вершину. Он преодолел пятиметровую высоту за 20 секунд.— Давай! Давай! Попер, попер, — поддерживали зрители участников.Некоторые целовали бревно, но это не помогало добраться до вершины.Забраться на холодный столб достаточно сложно, некоторые лезли на столб с перевязанными бинтами ногами.В прошлом году участников было 8, в 2020 году их набралось 13.Самый проворный, Иван Офицеров, получил чайник, обладателям второго и третьего места достались мешки с макаронами и сахаром. Примечательно, что именно Иваны в большинстве решили попытать удачи и преодолеть пятиметровое препятствие.— Я лазил на столб первый раз. Всегда хотел поучаствовать. Пять лет ходил, то опаздывал, то еще что-то, нынче получилось! Ощущения отличные, — признался «Курьер.Среда.Бердск» победитель.

Автор видео Елена Белоусова