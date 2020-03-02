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Лера Кудрявцева: «Я хотела детей от Лазарева. Забеременеть удалось с 3 попытки ЭКО»

15:38 02.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Также телеведущая откровенно заговорила на тему пластики. Она опровергла слухи о том, что делала ринопластику, а вот о грудных имплантах рассказала свою честную и непростую правду.

Лера Кудрявцева: Я хотела детей от Лазарева. Забеременеть удалось с 3 попытки ЭКО
В беседе с ведущей шоу на YouTube «Алена, блин» Лера Кудрявцева открылась с совершенно новой стороны

Популярная телеведущая Лера Кудрявцева очень нечасто оказывается в кресле героя, ведь обычно она сама задает вопросы знаменитостям. Но на днях вышло редкое интервью телезвезды в шоу «Алена, блин», где знаменитая блондинка озвучила много личного.
48-летняя Лера Кудрявцева — знаменитая телеведущая на российском ТВ. Вот уже больше 20 лет она ведет программы и концерты, во многом являясь лицом развлекательного контента. Но все же о ее жизни известно не так много, как о личном тех, с кем Лера обычно говорит в своих шоу.

И в беседе с ведущей шоу на YouTube «Алена, блин» Лера Кудрявцева открылась с совершенно новой стороны. Так, она ответила на критику в том, что скрывала вторую беременность (ей было 47 лет) и якобы носила накладной живот. Телеведущая впервые рассказала, что она прибегала к ЭКО, а затем регулярно делала чекапы, так как боялась последствий.

Я скрывала свою беременность, потому что дико боялась. В своем возрасте прошла такой жестокий путь до появления Маши, что готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень серьезная история. Я к этому шла не один год. В 47 лет есть какие-то физиологические моменты… И если я в Инстаграме не светила своим пузом, то не потому, что я не была беременна. Да, я делала ЭКО. Наверное, с третьей попытки получилось. У меня не получалось много лет естественным способом.

Также телеведущая откровенно заговорила на тему пластики. Она опровергла слухи о том, что делала ринопластику, а вот о грудных имплантах рассказала свою честную и непростую правду.
Когда говорят, что вам ставят в грудь силикон и это на всю жизнь, это ложь, и это адище. Мне врач сказал сделать МРТ с контрастом, потому что УЗИ не все показывает. Я делаю МРТ с контрастом, и мне говорит онколог: «Лер, у тебя порван имплант, гель вытекает, нужно удалять». После операции (она длилась около четырех часов) они мне сказали: «Лер, у тебя там была каша». Этот имплант разорвался. И причем, если бы он разорвался совсем недавно, он бы не вытек так далеко. Он, наверное, разорвался очень давно и мигрировал… Значит, что делают наши хирурги? Они показывают имплант, который очень такой тверденький, красивый, прозрачный на вид, и говорят: «Он у вас будет так пожизненно». Какие я видела фотографии, что происходит с женщинами! Если нет какой-то достоверной базы, официальной информации, что это вредит и что будут невероятные осложнения, то наши хирурги говорят: «Нет, ничего не происходит. Все будет хорошо». Я хочу сказать: «Девочки, не все хорошо». Уже признано в Европе, что существует такая болезнь — болезнь грудных имплантов. Ни один пластический хирург не скажет правду, потому что это его хлеб. Возможно, он и не знает, потому что к нему не приходят женщины и не говорят, какие у них симптомы и проблемы. То есть у нас все пока шито-крыто. Моя знакомая начала эту проблему изучать вместе с ученым. У них появилась огромная статья с исследованиями. Они написали, что импланты — это вредно, написали о том, что происходит с иммунной системой из-за них… Зарубили! Не дали статье выйти в свет. И, скорее всего, не дадут. Это как фармбизнес, тоже мафия.

Не удалось ведущей «Секрета на миллион» избежать вопроса об отношениях с Сергеем Лазаревым. До сих пор ходят слухи, что это был роман для прикрытия сексуальной ориентации певца. Лера же этот факт опровергла.
Я была влюблена в Лазарева — это правда. У нас были отношения. Мы вместе везде отдыхали, ездили. А почему я влюбилась в другого? Ну, во-первых, Сережа женат на своей работе, а я хотела семью и детей. Я хотела от него детей. Мы об этом разговаривали, но не сложилось.

Больше откровений телеведущей о молодом муже, о пережитом насилии и скандале с Андреем Разиным смотрите далее в видео.

Источник: hochu.ua

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