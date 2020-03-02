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Зарезала сына, пыталась убить второго и покончить с собой мать в Казани

12:30 02.03.2020 Фото: Татар-информ
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Возбуждены два уголовных дела, ведется расследование.

Зарезала сына, пыталась убить второго и покончить с собой мать в Казани
Женщину задержали, ведется расследование

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что женщина пыталась убить семилетних близнецов. Один ребёнок погиб, второго госпитализировали. О случившемся в полицию сообщил муж женщины.
«Возбуждено уголовное дело по … статьям… «убийство малолетнего», … «покушение на убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Согласно данным следователей, 33-летняя женщина ударила ножом сыновей, а потом попыталась покончить с собой. Следователи также подтвердили гибель одного мальчика, второй ребенок находится в больнице.

Источник: РИА Новости

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