Зарезала сына, пыталась убить второго и покончить с собой мать в Казани

Следователи возбудили уголовное дело на жительницу Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
Ранее источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что женщина пыталась убить семилетних близнецов. Один ребёнок погиб, второго госпитализировали. О случившемся в полицию сообщил муж женщины.
«Возбуждено уголовное дело по … статьям… «убийство малолетнего», … «покушение на убийство двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Источник: РИА Новости