Отказали каждому пятому клиенту в кредитной карте банки в России

Средний лимит по кредитной карте составляет 60 тысяч рублей

Выдача кредитных карт россиянам в январе 2020 года снизилась впервые как минимум за пять лет в этом месяце (по сравнению с тем же периодом прошлого года), следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» за период с 2015 года (есть у РБК). Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб. В четвертом квартале 2019 года продажи в этом сегменте тоже падали, но не такими быстрыми темпами — совокупно на 11,4% в денежном выражении по сравнению с тем же периодом годом ранее. По сравнению с декабрем 2019 года выдачи тоже упали (более чем на 40%), однако январь — традиционно более слабый месяц для розничного кредитования после предновогоднего декабря.

Охлаждение в сегменте кредитных карт фиксируют и в других крупнейших БКИ. Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало в январе падение количества выданных кредиток на 11,2% год к году. По данным Объединенного кредитного бюро, в январе банки выдали 671,7 тыс. новых карт (минус 16,8% к январю прошлого года). Суммарный лимит при этом составил 50,2 млрд руб., что на 27,9% ниже результатов годовой давности.

Наблюдаемая динамика — это продолжение тренда на охлаждение сегмента потребкредитования из-за действий регулятора, говорит вице-президент агентства Moody’s Ольга Ульянова. Кроме того, январь — «низкий сезон» для кредитования физлиц, поэтому «общие тренды проявились в этом месяце еще более заметно», поясняет аналитик. Меры Банка России сказались на розничном кредитовании в январе, подтверждает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, хотя «апогей», по его оценке, пришелся на осень.

Как ПДН влияет на кредитование

Ограничения ЦБ действуют с 1 октября 2019 года: при выдаче необеспеченных ссуд банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков и учитывать его при резервировании активов. Показатель рассчитывается как отношение дохода к средствам, направляемым на обслуживание долга. Чем выше ПДН клиентов, тем сильнее нагрузка на капитал кредитной организации. Регулятор нацелен на снижение доли закредитованных заемщиков. В октябре прошлого года она оказалась самой высокой за последние семь лет.

Снижение выдач сильнее всего сказалось на картах с большими кредитными лимитами (от 300 тыс. и выше), утверждает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. Он связывает это именно с введением ПДН. «В формуле расчета ПДН зависимость показателя от лимита носит линейный характер, поэтому банки стали более осторожны в выдаче кредитных карт с большими лимитами», — поясняет собеседник РБК.

В период замедления темпов роста потребкредитования кредитки оказываются более уязвимыми по сравнению с необеспеченными ссудами, замечает Ульянова. «Новые выдачи кредитных карт замедляются быстрее, поскольку этот продукт долгосрочный и более «дистанционный» по сравнению с кредитами наличными. Карта с одобренным кредитным лимитом не позволяет оперативно следить за ПДН заемщика, а сокращение лимита в случае сложностей у заемщика — более трудоемкий процесс, чем простой отказ в выдаче нового кредита наличными», — поясняет вице-президент агентства Moody’s.

Ключевая проблема банков — невысокий спрос клиентов с приемлемой долговой нагрузкой, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков: более состоятельные заемщики по-прежнему «не очень охотно берут новые кредиты, возможно, ожидая еще большего снижения ставок». Кроме того, интерес клиентов к кредиткам мог снизиться из-за «существенного ухудшения условий по кешбэку, начислению миль и других бонусов».

«Таким образом, у банков снизилась возможность стимулирования транзакционной активности держателей карт. Негативную роль по итогам года может сыграть и коронавирус — от получения кредитных карт для расчетов за границей откажутся клиенты, которые отменяют свое путешествие из-за распространения заболевания в Европе», — отмечает собеседник РБК.

Источник: РБК