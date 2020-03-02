Седина: как избавиться от седых волос без помощи краски?

За натуральный цвет наших волос отвечает пигмент меланин. Данный пигмент имеет свойство разрушаться под воздействием стресса. В свою очередь за его выработку отвечают гормоны кортизол и адреналин.

За натуральный цвет наших волос отвечает пигмент меланин

Суть открытия специалистов из Гарвардского университета сводится к рекомендации меньше нервничать. Эксперты подчеркивают, что речь идет о предупреждении возникновения седины, а не о борьбе с уже поседевшими волосами.

За натуральный цвет наших волос отвечает пигмент меланин. Данный пигмент имеет свойство разрушаться под воздействием стресса. В свою очередь за его выработку отвечают гормоны кортизол и адреналин.

Когда стресса слишком много, меланоциты погибают, и как следствие, мы начинаем седеть и становимся в очередь за краской для волос.



Чтобы избежать подобной участи, ученые рекомендуют поменьше нервничать. Не возбраняется применять натуральные растительные успокоительные средства, когда организм не может справиться со стрессом самостоятельно.

Эти простые решения помогут сократить количество седых волос на голове, уверены эксперты.

Источник: medikforum.ru