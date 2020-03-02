Седина: как избавиться от седых волос без помощи краски?

Суть открытия специалистов из Гарвардского университета сводится к рекомендации меньше нервничать. Эксперты подчеркивают, что речь идет о предупреждении возникновения седины, а не о борьбе с уже поседевшими волосами.
За натуральный цвет наших волос отвечает пигмент меланин. Данный пигмент имеет свойство разрушаться под воздействием стресса. В свою очередь за его выработку отвечают гормоны кортизол и адреналин.
Когда стресса слишком много, меланоциты погибают, и как следствие, мы начинаем седеть и становимся в очередь за краской для волос.
Эти простые решения помогут сократить количество седых волос на голове, уверены эксперты.
Источник: medikforum.ru