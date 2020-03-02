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Макароны убивают щитовидку: Какие ещ продукты разрушают щитовидную железу?

12:40 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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И плохая новость для любителей кофе. Этот напиток поглощает все гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа.

Макароны убивают щитовидку: Какие ещ продукты разрушают щитовидную железу?
Еще один продукт, опасный для щитовидки, это макаронные изделия

Щитовидная железа является одним из важнейших органов в организме человека, поскольку вырабатывает необходимые для его функционирования гормоны. У людей, которые испытывают проблемы с щитовидкой, наблюдается ухудшение общего состояния здоровья и развитие опасных болезней.

Исследователи смогли выделить продукты питания, которые наносят щитовидной железе наибольший вред. В список самой опасной еды для щитовидки попала соя, поскольку содержит фитоэстроген, полностью блокирующий работу щитовидной железы. По рекомендации врачей, не стоит злоупотреблять крестоцветными овощами, в частности брокколи, брюссельской капустой и репой. Медики разрешают есть не более 150 граммов овощей в день из-за большого содержания в них глютена, который блокирует усвоение гормонов щитовидки.

Еще один продукт, опасный для щитовидки, это макаронные изделия. При их выборе нужно ориентироваться только на те макароны, которые содержат максимальное количество клетчатки. Под запрет попал и рафинированный сахар, вызывающий воспалительные процессы в организме. И плохая новость для любителей кофе. Этот напиток поглощает все гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа.

Источник: medikforum.ru

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От редакции

Вот это да. Бросаем пить кофе и есть макароны?

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