Умерла в реанимации со сгнившим после операции телом 85-летняя баба Римма в Бердске

Родные погибшей обвиняют врачей в неоказании должной помощи. И обратились в региональный минздрав, требуя провести расследование. Главврач Искитимской ЦГБ, где ставили имплант на шейке бедра, готов разбираться в ситуации.

Часть гниющих ран на теле старушки врачи прочистили и зашили

Утром в понедельник, 2 марта, умерла в реанимации Бердской ЦГБ 85-летняя Римма Коробейникова. За три месяца она буквально сгнила заживо. После операции по установке сустава-импланта на шейку бедра в искитимской больнице в ноябре 2019 года у нее образовались пролежни. Такие глубокие, что места загноения врачам пришлось вырезать, а на ногах образовались пустоты, в которых были видны кости.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», родные Риммы Николаевны уверены, что до такого жуткого состояния ее довели медики, которые не оказывали должного ухода пациентке в ЦГБ Искитима.

— Пролежни появились в Искитимской больнице. Ее взяли на операцию, потому что тело у бабушки было совершенно чистым. А когда ее привезли домой, началось загноение в ранах — в пустотах. Врач «скорой» отвез ее в травматологию бердской ЦГБ. Несмотря на то, что мы давали противопролежневый матрас, ухода за ней должного не было. Поскольку лечение было безуспешным, мы снова забрали ее домой. Бердские врачи сказали, что нужно снова отправлять в Искитим: раз там делали операцию, пусть и долечивают. В Искитимской ЦГБ вскрыли раны, прочистили и снова зашили. Там она пролежала около месяца, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Елена, супруга родного внука бабы Риммы.

Но истинное состояние тела Риммы Николаевны тогда родные не видели, так как медсестры обрабатывали раны марганцовкой и сразу перебинтовывали. Но однажды сын и дочь старушки застали ее разбинтованной. И не смогли сдержать слез: на ноге торчит наружу кость, на пояснице вырезаны мышцы до кости. Видимо, когда сожгли кожу начался некроз мягких тканей. Ужасное состояние старушки повергло родных в шок.

— А сейчас она жить не хочет! У нее такие боли! Ей руки привязывали и на живую обрабатывали раны — безо всякого обезболивания. Когда мы возмущались, врачи говорили, что она ничего не чувствует, все отмерло. А она кричала от боли! В последнее время нас в больницу не пускали, ссылаясь на эпидемию гриппа, — возмущалась Елена, называя такое «лечение» конвейером.

Они госпитализировали бабушку вечером 29 февраля в ЦГБ Бердска. Ее сразу положили в реанимацию. У пожилой бердчанки подскочило давление. К гниющим ранам по всему телу добавилась почечная недостаточность (так заявили бердские врачи), опухла рука и участился пульс. Но пролежала в реанимации бердской горбольницы Римма Николаевна чуть больше суток.

— Бабушка умерла сегодня утром. Я собиралась к ней ехать в 11 часов, а мне позвонили и сообщили… Вчера сказали, что ее состояние стабильно тяжелое. Она дважды до этого лежала в реанимации и выкарабкивалась.

Главный врач Искитимской горбольницы Алексей Кайгородов отказался комментировать по телефону ситуацию с Риммой Коробейниковой.

— Во-первых, я вам по телефону ничего не скажу. Во-вторых, я выясню с чем женщина лежала в ноябре и с чем ее выписали. Уже март, вы понимаете? Если у родственников есть какие-то претензии, пусть они направляют их к нам, а не через вас. Будем разбираться в проблемах с родственниками, а не с вами, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» главврач.

Елена не сомневается, что в страшных муках и смерти бабушки виноваты врачи. 2 марта она обратилась в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы провели расследование жутких последствий пребывания пожилой бердчанки в Искитимской ЦГБ. Она полагает, что повод для проверки есть не только у минздрава, но и у правоохранительных органов.

«Курьер. Среда. Бердск» направил запрос в региональное министерство здравоохранения, чтобы выяснить, почему в страшных муках умерла после несложной операции 85-летняя бердчанка.

Подробности — в ближайшее время.