Я должник: Порядок списания задолженности граждан перед государством утвердил Мишустин

Также прописаны основания, порядок и условия списания и восстановления в учете задолженности физических лиц по денежным обязательствам перед Российской Федерацией

Правительство РФ определило основания и порядок списания и восстановления в учете задолженности граждан по денежным обязательствам перед государством. Это сказано в Постановлении Правительства, которое вступило в силу 27 февраля.

В документе речь идет о задолженности по обязательствам, возникшим из договоров и иных сделок, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения, на основании решений судов и по иным основаниям, порождающим гражданские права и обязанности. В первую очередь, это касается индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Исключение — задолженность по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и иных обязательных платежей.

Также прописаны основания, порядок и условия списания и восстановления в учете задолженности физических лиц по денежным обязательствам перед Российской Федерацией.

Сказано, что обстоятельства, являющиеся основаниями для списания или восстановления в учете задолженности, подлежат документальному подтверждению. Для этого федеральный орган исполнительной власти, на балансе которого учитывается задолженность или агент Правительства, привлеченный Правительством, осуществляет сбор подтверждающих данные обстоятельства документов и направляет в Министерство финансов право требования, представление на списание задолженности с учета или представление на восстановление задолженности в учете. При этом если балансодержатель или агент Правительства направляют в Министерство финансов представление на списание или представление на восстановление, они в дальнейшем именуются заявителями.

«В Министерство финансов Российской Федерации направляются подлинники документов или их нотариально заверенные копии, за исключением судебных актов, которые направляются в заверенных судом копиях с отметкой о дате вступления судебного акта в законную силу», — уточняется в Постановлении.

Там же сказано, что при невозможности направления подлинника или нотариально заверенной копии документа допускается представление его копии, заверенной организацией, создавшей документ, ее правопреемником или иным лицом, имеющим право заверять копии документов, прилагаемых к представлению на списание или представлению на восстановление, с указанием причин невозможности представления подлинника.

Представление на списание должно содержать информацию об основаниях возникновения задолженности, а также сведения о правопреемстве по соответствующим сделкам первоначального должника, об основаниях для списания с учета задолженности, сведения о наличии (отсутствии) информации о лицах, на которых законодательством возложено исполнение обязательств должника по возврату списываемой задолженности. Также необходимо заключение о наличии или об отсутствии возможностей по принятию мер по взысканию задолженностей, направленных, в том числе, на прекращение обстоятельств, являющихся основанием для списания задолженности с учета.

«Подготовка и направление представления на списание не являются основаниями для прекращения принятия мер по взысканию (возврату) задолженности, направленной, в том числе, на прекращение обстоятельств, являющихся в соответствии с настоящими Правилами основанием для списания задолженности с учета», — уточняется в Постановлении.

Там же сказано, что заявитель направляет в Министерство финансов представление на списание с приложением следующих документов: документы, подтверждающие возникновение у должника списываемой с учета задолженности, документы, подтверждающие обстоятельства, которые являются основанием для списания задолженности с учета; справки о сумме задолженности, подлежащей списанию с учета.

При невозможности представления в Министерство финансов Российской Федерации каких-либо документов, предусмотренных настоящими Правилами, заявитель прилагает к представлению на списание соответствующее заключение о таком обстоятельстве.

Источник: pnp.ru