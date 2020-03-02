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Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу — 466 617 рублей

13:21 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.

Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу 466 617 рублей
Повышается размер материнского капитала
Сюжет: Все детские пособия и маткапитал
Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу 466 617 рублей

Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу — 466 617 рублейПо 5000 рублей выплачивают первоклассникам многодетных семей к 1 сентября в Бердске и Новосибирской областиЕщё 83 новостей

Президент России Владимир Путин пописал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ принят в целях реализации предложений, с которыми глава государства выступил в Послании Федеральному собранию 15 января этого года.

Срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. А право на его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не только второго, но и первого ребенка с 1 января 2020 года.

Повышается размер материнского капитала. Для граждан, у которых это право возникло до 31 декабря 2019 года включительно, материнский капитал устанавливается в размере 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.
При рождении (усыновлении) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, если рождение (усыновление) первого ребенка также произошло начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Такая же сумма причитается тем, кто родил или усыновил третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

С принятием этого закона у родителей появляется возможность получения государственного сертификата на материнский капитал без подачи специального заявления. В этом случае решение о выдаче документа принимается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Этим же законом расширяется перечень видов земельных участков, на которых можно построить дом с использованием средств маткапитала. К ним теперь относятся земельные участки, предназначенные для ведения садоводства.

Устанавливается возможность направления материнского капитала также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.

В случае подписания президентом закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных переходных положений.

Источник: РГ

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