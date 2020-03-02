Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу — 466 617 рублей

В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.

Повышается размер материнского капитала

Президент России Владимир Путин пописал закон, продлевающий срок действия программы материнского (семейного) капитала и увеличивающий суммы выплат. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ принят в целях реализации предложений, с которыми глава государства выступил в Послании Федеральному собранию 15 января этого года.

Срок выплаты маткапитала продлевается до 31 декабря 2026 года. А право на его получение предоставляется женщинам, родившим или усыновившим не только второго, но и первого ребенка с 1 января 2020 года.

Повышается размер материнского капитала. Для граждан, у которых это право возникло до 31 декабря 2019 года включительно, материнский капитал устанавливается в размере 466 617 рублей. В случае рождения (усыновления) первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала также составит 466 617 рублей.

При рождении (усыновлении) второго ребенка начиная с 1 января 2020 года, если рождение (усыновление) первого ребенка также произошло начиная с 1 января 2020 года, размер материнского капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей сумме 616 617 рублей.

Такая же сумма причитается тем, кто родил или усыновил третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.

С принятием этого закона у родителей появляется возможность получения государственного сертификата на материнский капитал без подачи специального заявления. В этом случае решение о выдаче документа принимается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Этим же законом расширяется перечень видов земельных участков, на которых можно построить дом с использованием средств маткапитала. К ним теперь относятся земельные участки, предназначенные для ведения садоводства.

Устанавливается возможность направления материнского капитала также на компенсацию затрат за построенный (реконструированный) объект индивидуального жилищного строительства.

В случае подписания президентом закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных переходных положений.

Источник: РГ