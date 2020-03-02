Не исправительная колония: осудил методы заставившего стоять 100 минут мальчика учителя русского языка вице-мэр Бердска Носов

При этом Носов подчеркнул, что учителя тоже надо беречь. Кроме воспитания он дает еще и знания. Родители провели еще одну беседу с ребенком и пришли с ним на уроки. Но они так и не дождались реакции руководства школы на действия учителя.

Накажут ли учителя за простоявшего 100 минут мальчика решит управление образования Бердска

Считает неправомерными действия учителя русского языка, заставившего стоять 100 минут буйного мальчика 12 лет за плохое поведение, вице-мэр по социальной политике Бердска Сергей Носов. Но родители так и не дождались никаких мер в адрес учителя от администрации школы. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал, есть ли в школе №5 Бердска буллинг. По словам родителей, мальчик был жестоко наказан. В школе учителя и директор в свою очередь просят спасти от этого «буйного» мальчика его одноклассников. Они требуют соблюдения школьных правил — мальчик матерится и дерется. На встрече выяснилось, что он в классе такой не один.

— Такие воспитательные способы неправомерны. Это не методы наказания, здесь не исправительная колония. Должны быть другие доводы, чтобы ребенок понимал,- отметил Сергей Анатольевич 2 марта «Курьер. Среда. Бердск».

Также он рассказал, что над ситуацией работает управление образования Бердска — с родителями мальчика и с педагогическим составом. При этом он отметил, что «учитель такой же человек» и к нему надо тоже бережно относиться.

— Помимо воспитания, которым занимается учитель на уроке, он дает знания. Если кто-то на уроке мешает работать не получат знания другие ученики, а их в классе до 27 человек,- сказал Носов.

Напомним, что папа мальчика обратился в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» за помощью — он считает, что учитель несправедливо относится к ребенку. 27 февраля состоялась встреча родителей с директором, учителем и родителями одноклассников. Родители других детей высказали претензии о поведении мальчика. Мама и папа мальчика заверили, что работают над исправлением ситуации. И спросили в ответ, как их сын, если он неуправляемый, мог простоять два урока.

Сегодня, 2 марта, отец мальчика Алексей, также рассказал, что от одноклассников мальчика он выяснил, учитель все-таки запретила подростку садиться. Хотя сама она отрицала факт того, что заставила ребенка стоять.

— Он хотел сесть, но ему запретили. Это же издевательство! Мы поговорили с ребенком о его поведении, причем на выходных я еще раз составил с ним беседу, а от директора по отношению к учителю мы никаких мер не видели, — возмущен Алексей Васильевич 2 марта.

Также напомним, что на встрече присутствовали кроме родителей, учителя и директора, заместитель директора по воспитательной работе, методист, психолог мальчика и председатель городского совета отцов Дмитрий Князев. Директор школы №5 Ольга Гареева начала речь с напоминания о том, что в Ульяновске ученик ударил ножом учителя. Она боится, чтобы подобная трагедия не случилась в ее школе.

Родители других детей заявили на встрече, что у мальчика проблемы с самого рождения. Мама и папа подростка этот факт отрицают и рассказывают, что работают над его поведением.

Предыстория

Что случилось с ребенком, когда случился переломный момент в поведении мальчика отец тоже рассказал. По его словам ребенка публично унизили. Как рассказывает отец, его сын столкнулся с несправедливостью в начальной школе. Его оговорили одноклассники, что он якобы обматерил учителя. Это родителям подтвердил классный руководитель. Они его очень сильно наругали, ребенок стоял на коленях и сложив руки молил — мама папа, я этого не делал! На следующий день его поставили перед всем классом и отчитали. А через день выяснилось — он действительно этого не делал, рассказал отец.

Алексей отмечает, что ему очень сложно общаться с классным руководителем. По его мнению, учитель должен мягче относиться к детям. Родители готовы защищать своего ребенка до конца: «Какой бы он не был — он ребенок».

Позиция учителя

Ирина Шабатько рассказала в беседе с «Курьер. Среда. Бердск», что по ее мнению ситуация с ребенком совсем другая. «Мальчик неуправляемый» и это длится пятый год. И то, что она заставила его стоять 100 минут — полное вранье. От родителей одноклассников мальчика написано коллективное письмо с просьбой разобраться в ситуации.

Ирина Владимировна рассказала, что из-за поведения мальчика двое одноклассников перевелись в параллельные классы. Они хорошисты, и по мнению родителей он мешал им нормально заниматься. Она отмечает, что на ее стороне целый коллектив родителей. И все рассказы о ее отношении к ребенку не соответствуют действительности.

Мнения и отношение

— Действительно проблемы зачастую бывают из-за того, что родительская любовь иногда слепа. Ребенок просто не понимает, что нужно подчиняться определенным правилам. Дети все балуются, никто из детей однозначно не хочет учиться. Родители иногда не понимают, что психология — это предъявлять к ребенку требования, согласно его возрасту и его возможностей. Разговор сегодня о том, что ребенок должен прийти в коллектив и выполнять те требования, которые к нему предъявляются, — сказала методист Ольга Дмитриева на встрече 27 февраля.

— То есть это нормально, что ребенок простоял два часа? — спросила мама.

— А что в этом страшного, постоял и постоял, — говорили другие родители.

— У меня вопрос Ирина Владимировна к вам, — обратись мама мальчика, — по какому праву вы меня оскорбляете? Я узнала, что конфликт моего сына с девочкой начался с того, что она его пнула в живот. Я вам написала, что сначала надо разобраться в ситуации, а вы мне написали, ну и разбирайтесь бессовестно, — обратилась классному руководителю мама.

— Мы сегодня не говорим, что во всем учитель прав, — отметила одна из педагогов.

— Мальчик при учителе ОБЖ обматерил девочку отборным матом. При этом не постеснялся мужчину. Он не подчиняется никому из учителей. Каждый раз говорит, что мы не имеем право и, что, если его будут притеснять, он позвонит папе. Сейчас вы родители стараетесь защитить своего мальчика. Нам постоянно говорят о том, что в классе не должно быть буллинга, притеснения. А кто защитит от вашего сына дочерей других родителей? — обратилась заместитель по воспитательной работе Любовь Фомина.

— Я понимаю, я не против, что можно ребенка поставить, чтобы он успокоился. Ну 10, ну 20 минут. Но он простоял два урока! Вы говорите, что вы его не заставляли, вы вообще сами как представляете, чтобы двенадцатилетний ребенок два урока сам простоял по своему желанию? Одноклассники говорят, что вы ему дали выбор — выйти из класса, извиниться или стоять, — отметила мама.

Учителя отмечают, что у мальчика есть проблемы с учебой и по другим предметам. Они напомнили, что мальчику в 9 классе сдавать ЕГЭ и ОГЭ. Ему обязательно нужна учебная база 5 класс. Также нужно внимание учителя для обучения других учеников, не отвлекаясь на плохое поведение.

При этом директор спросила родителей, что делать им, когда мальчик ведет по-хамски перед учителями. Напомним, что последний конфликт случился из-за того, что мальчик ударил девочку по лицу, повредил глаз. Матерился при классном руководителе. На встрече мама девочки рассказала, что у нее появился отит. При этом одноклассники и психолог подтвердили, что девочка первая пнула в живот мальчика.

Каков результат?

В конце встречи учителя и родители предложили несколько вариантов выхода из ситуации. Директор школы обратились к родителям и попросила присутствовать на уроках. Также предлагали сменить школу, форму обучения. Председатель городского совета отцов предложил отправить мальчика на групповую спортивную секцию. Психолог высказалась в защиту всех сторон.

Папа мальчика Алексей рассказал, что они работают над исправлением ребенка — сегодня, 2 марта, на уроки с мальчиком пошла его мама. Но родители просят обратить внимание и на отношение учителя.

Вице-мэр Носов отметил, что если управление образование решит наказать учителя — это будет сделано.

— Если будет основание для этого — значит в адрес учителя будут вынесены административные, дисциплинарные меры. Для этого и работают специалисты управления, — сказал Носов.

«Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться до директора школы №5 Бердска Ольги Гареевой. Как будет развиваться ситуация дальше в школе №5 — читайте продолжение в ближайшее время.