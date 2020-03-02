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Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам

12:38 02.03.2020
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15 февраля в рамках межцеховой спартакиады–2020 АО «Искитимцемент» на городской лыжной базе состоялись соревнования по лыжным гонкам.

Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
В состязаниях, ставших уже традиционными, приняли участие семь команд предприятия, каждую из которых представляли трое сотрудников. Мужчины испытали свои силы на дистанции в 2 км, женщины – на трассе протяженностью 1 км. Отдельно в турнире выступили дети заводчан – они бежали 300 метров в классическом стиле.
До последних минут соревнований шла упорная борьба за первенство. Все участники показали хорошие результаты. В командном зачете победителем стала сборная заводоуправления, на втором месте – представители подразделения «Помол», на третьем – спортсмены цеха «Сырьевой».

В личном первенстве среди женщин победу одержала Дарья Коленко (цех «Помол») с результатом 4 минуты 50 секунд. Второе место заняла Хафиза Саклакова (цех «Погрузка») – она пришла к финишу через 5 минут 38 секунд после старта. На третьем месте оказалась Ирина Зайцева, представительница «Лаборатории», ее время – 6 минут 4 секунды.
Результат – 6 минут 11 секунд – принес Роману Акименко («Энергоцех») золото в личном зачете среди мужчин. Серебро и бронзу завоевали представители заводоуправления: Дмитрий Рихтер, пробежавший дистанцию за 6 минут 23 секунды, и Вячеслав Куприянов, чей забег длился 7 минут 41 секунду. Работник цеха «Погрузка» Юрий Зайцев признан лучшим в категории «50+».
Наиболее зрелищным оказался детский забег. Среди ребят старше 10 лет лучший результат показал Михаил Посадсков (1 минута 8 секунд), в младшей группе золото завоевал Кирилл Зайцев (1 минута 15 секунд). Все юные спортсмены награждены дипломами и памятными подарками. Специально для маленьких лыжников и болельщиков организаторы спортивного праздника подготовили игровую программу. Вместе с родителями дети выполняли задания различных конкурсов и шуточных турниров, за победу получали призы. Кроме того, на спортивной базе развернули полевую кухню – всех желающих угощали солдатской кашей, пирожками и горячим чаем.
«Подобные соревнования – это отличная возможность встретиться и пообщаться с коллегами, получить удовольствие от свежего воздуха, прекрасной компании и спортивных достижений, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Впереди работников ждут состязания по настольному теннису, шахматам, дартсу, футболу, волейболу и стритболу. Итоги заводской спартакиады по традиции будут объявлены накануне профессионального праздника цементников – Дня строителя. Поздравляю всех с успешным стартом и желаю новых побед!»
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам
Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам

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