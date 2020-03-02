Заводскую спартакиаду АО «Искитимцемент» открыли соревнования по лыжным гонкам



В состязаниях, ставших уже традиционными, приняли участие семь команд предприятия, каждую из которых представляли трое сотрудников. Мужчины испытали свои силы на дистанции в 2 км, женщины – на трассе протяженностью 1 км. Отдельно в турнире выступили дети заводчан – они бежали 300 метров в классическом стиле.

До последних минут соревнований шла упорная борьба за первенство. Все участники показали хорошие результаты. В командном зачете победителем стала сборная заводоуправления, на втором месте – представители подразделения «Помол», на третьем – спортсмены цеха «Сырьевой».



В личном первенстве среди женщин победу одержала Дарья Коленко (цех «Помол») с результатом 4 минуты 50 секунд. Второе место заняла Хафиза Саклакова (цех «Погрузка») – она пришла к финишу через 5 минут 38 секунд после старта. На третьем месте оказалась Ирина Зайцева, представительница «Лаборатории», ее время – 6 минут 4 секунды.Результат – 6 минут 11 секунд – принес Роману Акименко («Энергоцех») золото в личном зачете среди мужчин. Серебро и бронзу завоевали представители заводоуправления: Дмитрий Рихтер, пробежавший дистанцию за 6 минут 23 секунды, и Вячеслав Куприянов, чей забег длился 7 минут 41 секунду. Работник цеха «Погрузка» Юрий Зайцев признан лучшим в категории «50+».Наиболее зрелищным оказался детский забег. Среди ребят старше 10 лет лучший результат показал Михаил Посадсков (1 минута 8 секунд), в младшей группе золото завоевал Кирилл Зайцев (1 минута 15 секунд). Все юные спортсмены награждены дипломами и памятными подарками. Специально для маленьких лыжников и болельщиков организаторы спортивного праздника подготовили игровую программу. Вместе с родителями дети выполняли задания различных конкурсов и шуточных турниров, за победу получали призы. Кроме того, на спортивной базе развернули полевую кухню – всех желающих угощали солдатской кашей, пирожками и горячим чаем.«Подобные соревнования – это отличная возможность встретиться и пообщаться с коллегами, получить удовольствие от свежего воздуха, прекрасной компании и спортивных достижений, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Впереди работников ждут состязания по настольному теннису, шахматам, дартсу, футболу, волейболу и стритболу. Итоги заводской спартакиады по традиции будут объявлены накануне профессионального праздника цементников – Дня строителя. Поздравляю всех с успешным стартом и желаю новых побед!»