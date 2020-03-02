Голосование по созданию исправительного центра ГУФСИН проведет власть Бердска

Власть Бердска учтет мнение горожан

Власти Бердска могут провести голосование среди жителей по поводу создания в городе исправительного центра ГУФСИН, об этом заявил и.о мэра Владимир Захаров.

В ближайшее время мэрия планирует направить запрос в ФСИН, чтобы уточнить технические условия размещения. После — создадут рабочую группу. Обязательно учтут мнение бердчан и при необходимости проведут голосование.

— Мы получили официальное письмо от генерала Попето. Он говорит четко, что никаких моментов, связанных с базой спецназа, с базой летного полка у него нет и не было. До этого было обращение пресс-службы о том, что этот вопрос не рассматривался вообще. Есть определенная тенденция — работа ГУФСИН в плане создания в области по размещению таких центров. Меняется законодательство, те заключенные, которые находятся на последних годах своего заключения, имеют право на некоторое послабление в своем содержании. Это закон, поэтому ГУФСИН обращается ко всем муниципальным образованиям. Не исключение и наш город. К нам тоже есть такое обращение. Были работы между нами и ГУФСИН, вопрос не поднимался по базе спецназа, а просто встал перед нами, как перед муниципальным образованием, — заявил и.о мэра Бердска Владимир Захаров.

Подробности — в ближайшее время.

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем Вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, у том числе бердчане.

В конце 2019 года ФСИН заявила, что остро испытывает дефицит мест для осужденных к принудительным работам. По данным ведомства, сейчас в России 82 исправительных центра. Два из них находятся в Новосибирске — на ул. Технической и ул. Звездной, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Исправительные центры, созданные не так давно для отбывания нового вида наказания в виде принудительных работ, оказались на грани переполнения. Об этом сообщил заместитель директора ФСИН России Валерий Балан. «Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет. С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тысяч мест, в следующем (2020) году — еще около 6 тысяч», — сообщил замглавы тюремного ведомства в интервью ТАСС.

Первые центры ФСИН создавала за счет своих резервов, в том числе на базе ликвидируемых исправительных учреждений, переоборудуемых под общежития для отбывающих принудительные работы. «Собственные ресурсы ФСИН России практически исчерпаны, требуется помощь со стороны глав субъектов РФ», — подчеркнул Валерий Балан. — В связи с этим директор ФСИН России направил обращения главам 24 субъектов РФ об оказании содействия в подборе зданий для создания исправительных центров». По его словам, в большинстве ответов из регионов пришли отказы, так как у них нет свободных зданий.

Видео: Галина Панчева