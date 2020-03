30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах

Телеканал CCTV Asia Pacific опубликовал видео с места захвата заложников в торговом центре в столице Филиппин.

На кадрах видно, как из дверей торгового центра выбегают люди. Движение около здания перекрыто.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек. По данным новостного портала Rappler, напавший — бывший охранник торгового центра.



🇵🇭 #BREAKING Police on Monday responded to an alleged shooting at the Greenhills shopping center in San Juan, Greater #Manila, the #Philippines. A former security of the mall has kidnapped about 30 people, local source said. Evacuation and operation are undergoing. pic.twitter.com/2uWent7xdE

