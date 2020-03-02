02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах

13:09 02.03.2020 Фото: стоп-кадр видео
0

Напавший — бывший охранник торгового центра.

30 человек захватили в заложники и сняли на видео на Филиппинах
Пока идет спецоперация

Телеканал CCTV Asia Pacific опубликовал видео с места захвата заложников в торговом центре в столице Филиппин.
На кадрах видно, как из дверей торгового центра выбегают люди. Движение около здания перекрыто.

Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина взял в заложники около 30 человек. По данным новостного портала Rappler, напавший — бывший охранник торгового центра.

По данным СМИ, пострадал один человек. Полиция ведет переговоры с захватчиком.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Террористы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Стильные платья для празднования 8 Марта
14:11 02-03-2020
Стильные платья для празднования 8 Марта
БердскМалышка упала в канализационный колодец: мать и полиция ищет открывшего люк по ул.К.Маркса в Бердске
14:08 02-03-2020
Малышка упала в канализационный колодец: мать и полиция ищет открывшего люк по ул.К.Маркса в Бердске
БердскСо слезами на глазах: Попрощался с коллегами вице-мэр Бердска Сергей Носов
14:08 02-03-2020
Со слезами на глазах: Попрощался с коллегами вице-мэр Бердска Сергей Носов
МРТ головного мозга: Сколько раз и при каких заболеваниях нужно делать МРТ?
14:07 02-03-2020
МРТ головного мозга: Сколько раз и при каких заболеваниях нужно делать МРТ?
7 способов устранить головную боль без лекарств
14:02 02-03-2020
7 способов устранить головную боль без лекарств
Бердск18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
14:00 02-03-2020
18+: До крови раздирали грудь на столбе на Масленицу в Бердске. Ощущения отличные!
Высадил пассажиров и уехал со спящим ребенком таксист в Москве
13:45 02-03-2020
Высадил пассажиров и уехал со спящим ребенком таксист в Москве
Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья
13:30 02-03-2020
Выкинула 4-месячного ребенка на асфальт с 8 этажа жительница Приморья
Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу - 466 617 рублей
13:21 02-03-2020
Ура! Закон о расширении программы материнского капитала подписал Путин. Первенцу - 466 617 рублей
Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель "Porsche" в Кузбассе и попал на видео
13:15 02-03-2020
Убегал на скорости 230 км/ час от полиции пьяный водитель