Лунный календарь посадки рассады в марте 2020 года: благоприятные дни для посева, поливки и подкормки

⚠ Переход Луны из Ⅰ во Ⅱ четверть 02.03 в 22:59.

Желательно в этот день ничего не сеять.

03.03 — 04.03 – посев на теплые гряды укропа, салата-латука, однолетних и многолетних цветов, не требующих стратификации (астры, львиный зев и др.)