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Лунный календарь посадки рассады в марте 2020 года: благоприятные дни для посева, поливки и подкормки

20:31 02.03.2020 Фото: pxhere.com
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Лунный календарь садовода и огородника на март 2020 подскажет лучшие дни для посева семян на рассаду, санитарных обрезок в саду и профилактических обработок против вредителей и болезней.

Лунный календарь посадки рассады в марте 2020 года: благоприятные дни для посева, поливки и подкормки
Погода в марте часто неустойчивая

Фазы луны в марте:

Луна растет с 1 по 8 марта .

Полнолуние 9 марта .

Луна убывает с 10 по 23 марта .

Новолуние 24 марта

Наступил март, а с ним прибавляется забот у садоводов и дачников – пора обстоятельнее заняться делами на приусадебном участке. Погода в марте часто неустойчивая: то солнышко пригреет, а то снова подморозит и снегом завеет. Поэтому первым делом нужно осмотреть критическим взглядом свои владения и в зависимости от сложившихся погодных условий спланировать дальнейшие действия.

Лунный календарь садовода и огородника на март

28.02 – 01.03
♉ Телец
🌒 Ⅰ
Пятница с 10:31 – Воскресенье до 22:22

Посев на рассаду всех видов капусты кроме краснокочанной.
Посев спаржи, физалиса, листового сельдерея, салатов.
Картофель выложить на проращивание или высадить на рассаду.
Пикировка рассады, поливы и подкормки минеральными удобрениями.
Рыхление почвы после полива.

01 – 04 марта
♊ Близнецы
Ⅰ 🌓 Ⅱ
Воскресенье с 22:22 – Среда до 07:26

 Переход Луны из Ⅰ во Ⅱ четверть 02.03 в 22:59.
Желательно в этот день ничего не сеять.

03.03 — 04.03 – посев на теплые гряды укропа, салата-латука, однолетних и многолетних цветов, не требующих стратификации (астры, львиный зев и др.)

04 – 06 марта
♋ Рак
🌔 Ⅱ
Среда с 07:26 – Пятница до 12:29

Посев на рассаду всех видов капусты, перца сладкого, томатов, баклажанов, тыквенных культур, арбузов и дынь.
Посев зеленных и пряно-ароматических культур, щавеля, лука порея, салатов.
Поливы и подкормки минеральными удобрениями.

06.03 до 12:21 – посев на теплые гряды редиса, лука порея.

06 – 08 марта
♌ Лев
🌔 Ⅱ
Пятница с 12:29 – Воскресенье до 13:48

Посев базилика, розмарина, майорана, подсолнечника.
Черенкование хризантем.
Посадка ягодных кустарников, плодовых и декоративных деревьев на участке.

08 – 10 марта
♍ Дева
🌕
Воскресенье с 13:48 – Вторник до 13:04

 Дни Полнолуния: 08.03 — 10.03
Полнолуние: 09.03 в 20.49
В Полнолуние работы с растениями нежелательны.

10 – 12 марта
♎ Весы
🌖 Ⅲ
Вторник с 13:04 – Четверг до 12:29

Посев корнеплодов.
Выложить картофель на проращивание.
Уход за выгоночными культурами: поливы, рыхление и т.п.

12 – 14 марта
♏ Скорпион
🌖 Ⅲ
Четверг с 12:29 – Суббота до 14:10

Посев корнеплодов, корневого сельдерея и петрушки.
Яровой чеснок выложить на яровизацию, картофель – на проращивание.
Выложить клубни георгинов, бегоний и луковицы гладиолусов на проращивание.
Пикировка рассады, поливы и подкормки органическими удобрениями.
Обрезка деревьев и кустарников на садовом участке.

14 – 16 марта
♐ Стрелец
Ⅲ 🌗 Ⅳ
Суббота с 14:10 – Понедельник до 19:26

 Переход Луны из Ⅲ в Ⅳ четверть 16.03 в 12:35.
Желательно в этот день ничего не сеять.

Выложить картофель на проращивание или высадить на рассаду.
Посадка ярового чеснока, лука на репку.
Рыхление почвы.
Обрезка деревьев и кустарников на садовом участке.

16 – 19 марта
♑ Козерог
🌘 Ⅳ
Понедельник с 19:26 – Четверг до 04:17

Посев редиса, петрушки корневой.
Выложить картофель на проращивание или высадить на рассаду.
Обрезка деревьев и кустарников.
Опрыскивание от вредителей и болезней.

19 – 21 марта
♒ Водолей
🌘 Ⅳ
Четверг с 04:17 – Суббота до 15:34

 Неплодородный знак для посева овощных культур. 

Закрытие весенней влаги на участке.
Опрыскивание от вредителей и болезней.
Уборка участка от мусора.

21 – 24 марта
♓ Рыбы
🌘 Ⅳ — 🌑
Суббота с 15:34 – Вторник до 03:59

21.03 — 22.03 – посев моркови, пастернака, петрушки корневой, садовой земляники семенами, ревеня.
Пикировка рассады, рыхление почвы.
Поливы и подкормки органическими удобрениями.

24 – 26 марта
♈ Овен
🌑 — 🌒 Ⅰ
Вторник до 03:59 – Четверг до 16:38

 Дни Новолуния 23.03 — 25.03
Новолуние 24.03 в 12:29
В дни Новолуния посевы, посадки и пересадки растений запрещены.

Опрыскивание растений от болезней и вредителей.
Обрезка деревьев и кустарников на участке.
Удаление больных растений.

29.03 – посев жгучего перца, томатов, лука порея, горчицы листовой.

26 – 29 марта
♉ Телец
🌒 Ⅰ
Четверг с 16:38 – Воскресенье до 04:39

Посев всех видов капусты кроме краснокочанной.
Посев шпината, щавеля, петрушки листовой и сельдерея, гороха, фасоли, бобов.
Посев декоративных многолетников и однолетних культур.
Посадка деревьев и кустарников.
Подкормки минеральными удобрениями.
Закрытие влаги на участке.

29 – 31 марта
♊ Близнецы
🌒 Ⅰ
Воскресенье с 04:39 – Вторник до 14:44

Посев петрушки листовой, фасоли, гороха, чечевицы, укропа.
Посев однолетних и многолетних цветов не требующих стратификации.
Закрытие влаги на участке.

Источник: FloraPrice.Ru

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