Лунный календарь посадки рассады в марте 2020 года: благоприятные дни для посева, поливки и подкормки

Фазы луны в марте:
Луна растет с 1 по 8 марта .
Полнолуние 9 марта .
Луна убывает с 10 по 23 марта .
Новолуние 24 марта
Наступил март, а с ним прибавляется забот у садоводов и дачников – пора обстоятельнее заняться делами на приусадебном участке. Погода в марте часто неустойчивая: то солнышко пригреет, а то снова подморозит и снегом завеет. Поэтому первым делом нужно осмотреть критическим взглядом свои владения и в зависимости от сложившихся погодных условий спланировать дальнейшие действия.
Лунный календарь садовода и огородника на март
Посев на рассаду всех видов капусты кроме краснокочанной.
Посев спаржи, физалиса, листового сельдерея, салатов.
Картофель выложить на проращивание или высадить на рассаду.
Пикировка рассады, поливы и подкормки минеральными удобрениями.
Рыхление почвы после полива.
⚠ Переход Луны из Ⅰ во Ⅱ четверть 02.03 в 22:59.
Желательно в этот день ничего не сеять.
03.03 — 04.03 – посев на теплые гряды укропа, салата-латука, однолетних и многолетних цветов, не требующих стратификации (астры, львиный зев и др.)
Посев на рассаду всех видов капусты, перца сладкого, томатов, баклажанов, тыквенных культур, арбузов и дынь.
Посев зеленных и пряно-ароматических культур, щавеля, лука порея, салатов.
Поливы и подкормки минеральными удобрениями.
06.03 до 12:21 – посев на теплые гряды редиса, лука порея.
Посев базилика, розмарина, майорана, подсолнечника.
Черенкование хризантем.
Посадка ягодных кустарников, плодовых и декоративных деревьев на участке.
⚠ Дни Полнолуния: 08.03 — 10.03
Полнолуние: 09.03 в 20.49
В Полнолуние работы с растениями нежелательны.
Посев корнеплодов.
Выложить картофель на проращивание.
Уход за выгоночными культурами: поливы, рыхление и т.п.
Посев корнеплодов, корневого сельдерея и петрушки.
Яровой чеснок выложить на яровизацию, картофель – на проращивание.
Выложить клубни георгинов, бегоний и луковицы гладиолусов на проращивание.
Пикировка рассады, поливы и подкормки органическими удобрениями.
Обрезка деревьев и кустарников на садовом участке.
⚠ Переход Луны из Ⅲ в Ⅳ четверть 16.03 в 12:35.
Желательно в этот день ничего не сеять.
Выложить картофель на проращивание или высадить на рассаду.
Посадка ярового чеснока, лука на репку.
Рыхление почвы.
Обрезка деревьев и кустарников на садовом участке.
Посев редиса, петрушки корневой.
Выложить картофель на проращивание или высадить на рассаду.
Обрезка деревьев и кустарников.
Опрыскивание от вредителей и болезней.
⚠ Неплодородный знак для посева овощных культур. ⚠
Закрытие весенней влаги на участке.
Опрыскивание от вредителей и болезней.
Уборка участка от мусора.
21.03 — 22.03 – посев моркови, пастернака, петрушки корневой, садовой земляники семенами, ревеня.
Пикировка рассады, рыхление почвы.
Поливы и подкормки органическими удобрениями.
⚠ Дни Новолуния 23.03 — 25.03
Новолуние 24.03 в 12:29
В дни Новолуния посевы, посадки и пересадки растений запрещены.
Опрыскивание растений от болезней и вредителей.
Обрезка деревьев и кустарников на участке.
Удаление больных растений.
29.03 – посев жгучего перца, томатов, лука порея, горчицы листовой.
Посев всех видов капусты кроме краснокочанной.
Посев шпината, щавеля, петрушки листовой и сельдерея, гороха, фасоли, бобов.
Посев декоративных многолетников и однолетних культур.
Посадка деревьев и кустарников.
Подкормки минеральными удобрениями.
Закрытие влаги на участке.
Посев петрушки листовой, фасоли, гороха, чечевицы, укропа.
Посев однолетних и многолетних цветов не требующих стратификации.
Закрытие влаги на участке.
Источник: FloraPrice.Ru