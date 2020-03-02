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6 — лайфхаков использования микроволновой печи

15:42 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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Для того чтобы избавиться от неприятного запаха на кухонных досках, можно также использовать микроволновую печку. Перед тем как их отправлять в микроволновку, необходимо натереть лимонным соком. Далее доски ставятся в микроволновую печь и прогреваются буквально пару минут.

6 лайфхаков использования микроволновой печи
Микроволновка может облегчить жизнь, если знать несколько полезных лайфхаков

Большинство людей используют микроволновую печь для того, чтобы готовить еду, быстро размораживать какие-то продукты или же разогреть блюдо. Однако на самом деле это еще далеко не все, на что способна эта техника. Она поистине может облегчить жизнь, если знать несколько полезных лайфхаков с ней.

Очистка грецких орехов
Грецкие орехи обычно приходится весьма долго очищать и тратить много времени. Однако микроволновая печка может значительно ускорить этот процесс. Необходимо взять орехи, положить их в емкость с водой и отправить в СВЧ буквально на пару минут на максимальной мощности. После такого трюка со скорлупой справиться будет намного легче.

Быстро высушить цедру
Если не хочется ждать, пока цедра сама высохнет, на что уйдёт далеко не один день, тогда микроволновка поможет в этом. Все, что необходимо сделать, – это просто положить цедру на бумажное полотенце и на максимальной мощности прогреть буквально в течение трех минут. Затем отсудить и уже можно использовать.

Сделать сок из цитрусовых
Если хочется до последней капли выжать сок из цитрусовых, то микроволновка поможет в этом. Для этого следует буквально пару минут на максимальной мощности прогреть нужный фрукт – теперь он будет выжиматься намного легче.

Высушить зелень
Зелень может самостоятельно сохнуть на протяжении нескольких дней. Однако если использовать микроволновую печь, то этот процесс ускорится в разы. Достаточно просто прогреть на максимальной мощности – и уже готово. Кроме зелени, можно также сушить еще орехи и сухарики.

Сделать дезинфекцию кухонных губок, а также салфеток
Если губки и салфетки жалко выбрасывать, тогда можно оживить их при помощи микроволновой печи. Достаточно просто положить мокрую губку или же салфетку на тарелку и отправить в микроволновую печку на пару мину, а рядом поставить чашку с водой. Прогреть на максимальной мощности, а затем дать остыть. Так можно делать через каждые три дня.

Убрать запах с кухонных досок
Для того чтобы избавиться от неприятного запаха на досках, можно также использовать микроволновую печку. Перед тем как их отправлять в микроволновку, необходимо натереть лимонным соком. Далее доски ставятся в микроволновую печь и прогреваются буквально пару минут.

Источник: rsute.ru

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