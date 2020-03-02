Пяточная шпора: причины возникновения, народные советы против шпор на ногах

Гвоздь в пятке – именно так порой называют шпору, которая мешает хорошо ходить. Из-за этого у человека не только меняется настроение, но ещё и появляется острая боль во время ходьбы.

Гвоздь в пятке – именно так порой называют шпору, которая мешает хорошо ходить

Существуют народные средства, которые помогают избавиться от шпоры на пятке. Благодаря данному лечению за считанные дни можно улучшить самочувствие, после чего человек начинает ходить без сильных болей и дискомфорта.

Причины появления на ногах шпор

Гвоздь в пятке – именно так порой называют шпору, которая мешает хорошо ходить. Из-за этого у человека не только меняется настроение, но ещё и появляется острая боль во время ходьбы. На пятке появляется остроконечная нарост, который во время ходьбы сдавливает мягкие ткани.

Шип вырастает до 1,5 см. Во время прощупывания пальцами можно с лёгкостью его заметить. Сила боли и острота зависит от места расположения. Чем ближе нервные окончания, тем больше беспокойств доставляет.

Если шип появился давно, он может разболеться не только во время ходьбы, но и во время отдыха. Если у человека есть плоскостопие, то неравномерная нагрузка на стопу может стать причиной появления болезни. С возрастом ухудшается регенерация тканей, а также кровоснабжение, поэтому можно заметить, как на пятке появляется шпора.

Если у человека есть лишние калории, он работает учителем, хирургом или имеет другую стоячую работу, в несколько раз увеличивается возможность заработать данное заболевание. Любовь к соленому, сладкому, жирному приводит к скоплению солей в тканях, это всё провоцирует кальциноз. Если у человека есть хронические заболевания которые нарушают работу кровоснабжения ног, это приводит к появлению шпор на пятках.

Как избавиться от шпор на ногах

Удалить шпоры можно при помощи хирургического вмешательства. Но благодаря народным средствам, правильному лечению и диетам, можно избежать операции. Если люди злоупотребляют спиртным, много курят, избежать проблему шпор на пятках можно, отказавшись от вредных привычек. Также советуют меньше употреблять кофе, сладости, жирных и мучных продуктов питания.

Усиленный питьевой режим поможет избежать различных проблем со здоровьем. Очень полезно употреблять отвар из крапивы. Особое внимание советуют уделить гимнастике, спорту, водным процедурам. Добавить в свой рацион овощи, фрукты и молочные продукты.

Народные средства для удаления шпор на ногах

Чтобы полностью избавиться от шпор на пятках, советуют взять тёмное хозяйственное мыло, натереть его на тёрке, растопить на водяной бане или на медленном огне. Данную массу выкладывают на бинт, укрывают полиэтиленовым пакетом. Процедуру советуют делать ежедневно, пока человеку не станет намного легче. Пачку соли нагревают в духовке. Перекладывают её в полотняной мешок, пока соль не остыла, прикладывают её к пятке. В миску наливают горячую воду, ставят ногу, желательно только пятку. Как только нога будет распаренной, прикладывают к ней сделанную лепёшку из глины. Можно положить мёд или же соль. Данную процедуру советуют делать ежедневно по 20-30 минут, пока шпора полностью не исчезнет. Наливают в чайник воду, кладут мяту, крапиву, ромашку, кору дуба. Дают закипеть. Снимают с огня, оставляют настояться 4 часа. Снова подогревают, в данной настойке распаривают ноги.

Если не помогли данные народным методы, советуют обратиться за помощью к врачам.

Источник: rsute.ru