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Сдадут долгострой с 17-летней историей в Новосибирске в 2020 году

15:26 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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В этом году планируется завершить строительство шести долгостроев.

Сдадут долгострой с 17 летней историей в Новосибирске в 2020 году
Всего в этом году планируется сдать шесть проблемных домов

В Новосибирске в 2020 году планируется сдать шесть проблемных долгостроеву. Среди них один из самых сложных объектов города — дом на улице Тульская, строительство которого началось еще в 2004 году и как сообщалось ранее, квартиры в нем рассчитывают получить около 500 дольщиков. Дом сдадут летом, сообщила журналистам пресс-служба мэрии Новосибирска.

«В этом году планируется завершить строительство шести долгостроев, включая дом на ул. Тульской [82]. Принципиальные вопросы по нему решены. В рамках действующего законодательства был реализован масштабный инвестиционный проект. Таким образом, привлечено 50 млн рублей на завершение строительства дома. Сдать объект планируется уже этим летом», — приводит пресс-служба слова мэра города Анатолия Локотя.

Локоть уточнил, что в настоящее время в секциях провели тепло, начались отделочные работы, осталось установить три лифта. С наступлением тепла планируется начать благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что всего в Новосибирске насчитывается 53 долгостроя.

История долгостроя
Строительство дома по адресу ул. Тульская в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика — ООО «Баутехник». Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом. В июне 2017 года был заключен договор с новым генподрядчиком — СМУ-9, строительство дома тогда планировали завершить к началу 2019 года, предполагалось, что квартиры в нем получат около 500 обманутых дольщиков. В июле 2019 года дольщики нескольких новосибирских долгостроев выходили на пикет, среди них также были покупатели квартир в доме по улице Тульская.

Источник: ТАСС

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