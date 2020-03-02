Великий пост 2020: Что кушать и кому лучше воздержаться от поста

Во время поста прежде всего следует обогатить свой рацион соей и содержащими сою продуктами, так как это полноценный белок, близкий к животному.

Растительный белок не может быть полноценной заменой животному, так как он усваивается значительно хуже

Людям, которые планируют соблюдать Великий пост, на это время следует обогатить свой рацион бобовыми и соей для восполнения дефицита белка, который возникает из-за отказа от продуктов животного происхождения. Детям, беременным женщинам и кормящим мамам лучше вовсе отказаться от поста или сделать свой рацион менее строгим, рассказали ТАСС опрошенные диетологи.

Великий пост — самый длительный в православном церковном календаре и самый строгий в плане ограничений — в этом году у верующих начинается в понедельник, 2 марта. Он продлится почти 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой, днем Воскресения Христова, который в этом году будет отмечаться 18 апреля.

«Во время поста прежде всего следует обогатить свой рацион соей и содержащими сою продуктами, так как это полноценный белок, близкий к животному», — поделился с ТАСС главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

Растительный белок не может быть полноценной заменой животному, так как он усваивается значительно хуже. Однако в условиях отсутствия второго бобовые культуры и соевые продукты являются хорошей альтернативой. «Белок нам очень нужен. Чтобы не навредить организму, надо выбирать растительные продукты, из которых белок усваивается хорошо, — бобовые и соя. Если вы посмотрите монастырские диеты, там всегда присутствует гороховый суп, чечевичная похлебка, фасоль и другие», — пояснила ТАСС кандидат медицинских наук, врач-диетолог высшей категории Елена Чедия.

Первый заместитель директора Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Александр Батурин также призвал не пренебрегать картофелем в качестве источника белка и хлебом. Кроме того, врач советует наполнить рацион разнообразными овощами и фруктами. «Во многих овощах и фруктах хорошее содержание калия, аскорбиновой кислоты, каротиноидов, а также огромное количество биологически активных компонентов. Также они богаты фолиевой кислотой и пищевыми волокнами, которые нам абсолютно необходимы, чтобы обеспечить нормальную жизнь микробов, живущих в нашем кишечно-желудочном тракте, — сказал он в беседе с ТАСС. — Чем более разнообразен набор этих овощей и фруктов, тем лучше».

«В некоторые дни поста, когда есть послабления в строгости питания, нужно максимально использовать эту возможность для обогащения своего рациона», — добавил Тутельян.

Кому стоит воздержаться от поста?

Перед тем, как поститься, эксперты советуют проконсультироваться со специалистом о состоянии своего здоровья. В случае наличия противопоказаний от поста лучше отказаться или придерживаться менее строгих правил. «Если человек болен, то религия позволяет сделать отступления и использовать диетические блюда, которые рекомендованы», — отметил главный диетолог Минздрава.

«Не трогать детей. В рационе детей, особенно маловозрастных, обязательно должны быть молочные и мясные продукты, особенно красное мясо, где есть достаточно легкоусвояемое железо. Это поможет предотвратить анемию и укрепить иммунитет», — добавил Виктор Тутельян.

Беременным женщинам и кормящим мамам также лучше воздержаться от жестких ограничений в питании. «Молоко — один из важнейших источников кальция для организма. Молоко также содержит больше количество витамина D и B12», — отметил Александр Батурин.

Для здоровых же людей пост может положительно сказаться на организме и самочувствии. Например, как пояснила Чедия, благодаря отказу от животных продуктов на определенный срок в организме нормализуется содержание холестерина. «Если периодически менять свой рацион или снижать его калорийность, это благоприятно сказывается на здоровье человека», — добавил Батурин.

При этом не стоит забывать о витаминах и минералах, недостаток которых можно восполнить аптечными комплексами. «В жесткий пост обязателен ежедневный прием поливитаминных препаратов, это позволит укрепить иммунитет и адаптационный потенциал организма. Особенно это важно сейчас, в весенний период, когда эпидемиологическая ситуация сложная и наступают разные вирусные заболевания», — заключил Виктор Тутельян.

Источник: ТАСС