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Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией

16:00 02.03.2020 Фото: 123ru.net
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По словам президента, сложилась уникальная ситуация, когда РФ в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства.

Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией
Путин дал серию интервью ТАСС

Россия не собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами», — сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более того, наши расходы из года в год сокращаются, — добавил он. — А расходы других стран растут».

Путин отметил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли «догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире, — пояснил президент. — Теперь они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда».

Как уточнил глава государства, он имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные.

Он также напомнил, что если в 2000 году российская армия насчитывала более 1,3 млн человек, то сейчас достаточно чуть более 1 млн, а доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

Источник: ТАСС

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