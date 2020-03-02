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Изготовление печатей методом лазерной гравировки на резине

15:51 02.03.2020
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Лазерная гравировка на резине – способ быстрого изготовления печатей.

Изготовление печатей методом лазерной гравировки на резине
В последнее время все чаще при необходимости срочного изготовления печатей используется метод лазерной гравировки. В этом случае имеется возможность изготовить изделие срочно за час при наличии качественного оттиска.
Лазерная гравировка с помощью современного оборудования гарантирует получение печати, обладающей высоким качеством разрешения. Такое изделие износостойкое и отличается длительным сроком эксплуатации. Оттиски получаются четкие и точные.

Лазерный гравер является оборудованием, предназначенным для высокоточной обработки резины с помощью лазерным лучом, управляемого компьютером. В приборах используется оптико-механической система позиционирования луча, с продвинутой системой электронного управления.
Лазерный луч испаряет поверхностный слой резины. Программное управление гарантирует создание точных и четких рельефных изображений. Благодаря программному обеспечению специалист может контролировать глубину прорезания, управляя мощностью лазерного луча.
При срочном изготовлении печати на резине методом лазерной гравировки с помощью прямого лазерного луча удаляются все лишние зоны на матрице. Это позволяет обеспечить высокое разрешение. При этом изделие надежно защищено от возможных подделок.
При лазерной гравировке используется специальная тонкая резина. Это исключает выделение при обработке большого количества сажи, что гарантирует высокое качество изделия. Процесс изготовление печатей данным способом полностью автоматизирован. Поскольку предусмотрено компьютерное управление, то исключаются какие-либо случайные ошибки. Современное оборудование не только выполняет работу, но и диагностирует полученное изделие. Если обнаруживается ошибка, то она в автоматическом режиме быстро устраняется.
Следует отметить, что при необходимости изготовить срочно гербовую печать подходящим является только метод лазерной гравировки. Также его рекомендуется использовать для печатей с множеством мелких символов. Но при этом за сложную работу могут браться только профессионалы, обладающие умениями и навыками.

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