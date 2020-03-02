Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ

Вор пуховика сам сдался полиции

В Улан-Удэ похититель пуховика из кафе на улице Солнечной сам явился в полицию. Ранее МВД Бурятии распространило видео, на котором был запечатлен момент кражи.

Напомним, 26 февраля двое посетителей и заказали еду на вынос. Получив заказ, молодые люди прихватили с собой куртку сотрудника точки общепита, висевшую на спинке стула напротив барной стойки. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей.

«Информация о розыске граждан с видео была опубликована в сети Интернет. Спустя пару дней подозреваемые сами явились в орган внутренних дел и вернули похищенное. Молодых людей на кадрах узнала супруга одного из них», рассказали в МВД Бурятии.

21-летний улан-удэнец, студент колледжа признался, что совершил кражу под действием алкоголя. Ранее он не судим.

Напомним, ранее после публикации видео кражи в полицию пришел 20-летний улан-удэнец, похитивший дорогой телефон в одном из магазинов города. Его на видео узнал родственник и провел с молодым человеком воспитательную беседу.

Источник: Газета номер 1