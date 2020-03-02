02.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ

16:15 02.03.2020 Фото: Газета номер 1
0

Мужчина был вынужден сам сдаться полиции.

Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан Удэ
Вор пуховика сам сдался полиции

В Улан-Удэ похититель пуховика из кафе на улице Солнечной сам явился в полицию. Ранее МВД Бурятии распространило видео, на котором был запечатлен момент кражи.

Напомним, 26 февраля двое посетителей и заказали еду на вынос. Получив заказ, молодые люди прихватили с собой куртку сотрудника точки общепита, висевшую на спинке стула напротив барной стойки. Ущерб составил 8,5 тысяч рублей.

«Информация о розыске граждан с видео была опубликована в сети Интернет. Спустя пару дней подозреваемые сами явились в орган внутренних дел и вернули похищенное. Молодых людей на кадрах узнала супруга одного из них», рассказали в МВД Бурятии.

21-летний улан-удэнец, студент колледжа признался, что совершил кражу под действием алкоголя. Ранее он не судим.

Напомним, ранее после публикации видео кражи в полицию пришел 20-летний улан-удэнец, похитивший дорогой телефон в одном из магазинов города. Его на видео узнал родственник и провел с молодым человеком воспитательную беседу.

Источник: Газета номер 1

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Курьез?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Упал" планер на улицу Ключевую в Бердске. Прокуратура начала проверку
17:45 02-03-2020
БердскНе поставил штамп о разводе в паспорт? Штрафа не будет, но в очередной брак не вступишь
17:30 02-03-2020
Не поставил штамп о разводе в паспорт? Штрафа не будет, но в очередной брак не вступишь
БердскСпикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске
17:15 02-03-2020
Спикер горсовета: Сомнительные личности участвуют в одиночных пикетах в Бердске
Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь
17:11 02-03-2020
Бьюти-блогер Андрей Петров в ужасной драке с соседом получил ссадину на руке и сорваный ноготь
$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года
17:00 02-03-2020
$30 млрд потеряли российские миллиардеры с начала года
Отравился 21 ребенок на праздновании Масленицы в Краснодаре. Возможно блинами
16:45 02-03-2020
Отравился 21 ребенок на праздновании Масленицы в Краснодаре. Возможно блинами
Работа в Бердске 2
16:37 02-03-2020
Работа в Бердске
Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира
16:30 02-03-2020
Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира
Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ
16:15 02-03-2020
Опознала в воре пуховика на видео своего мужа жительница Улан-Удэ
Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией
16:00 02-03-2020
Путин: Никому не придет в голову воевать с Россией