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Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира

16:30 02.03.2020 Фото: pixabay.com
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В Китае сохраняется сильный очаг инфекции, Иран — наряду с Южной Кореей и Италией — также лидирует по числу заболевших.

Коронавирус нашли у летевшего через Москву в Пекин пассажира
Вспышка коронавируса началась в Китае в декабре 2019 года

У пассажира, летевшего транзитом из Ирана в Пекин через Москву, выявили новый тип коронавируса, сообщили в российском посольстве в Китае.
«По информации Комитета по здравоохранению Пекина, у иностранного гражданина, вернувшегося 29 февраля в Пекин рейсом SU204 российской авиакомпании «Аэрофлот», подтвердился диагноз респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса Covid-19. Он следовал из Ирана транзитом через московский аэропорт «Шереметьево», — говорится в релизе.
Остальных пассажиров изолировали и осматривают. На борту находились 20 россиян, никто из них, по предвариетльным данным, не заразился.

В Китае сохраняется сильный очаг инфекции, Иран — наряду с Южной Кореей и Италией — также лидирует по числу заболевших. В КНР заразились более 80 тысяч человек, почти три тысячи скончались; в Иране зафиксирована почти тысяча случаев, умерли 54 человека.

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Установлено, что возбудителем стал коронавирус нового типа, заболевание получило название Covid-19.
Случаи заражения выявлены в 54 странах, всего инфицированы более 89 тысяч, умерли 3049.
Правительство России для борьбы с распространением вируса закрыло участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничило пересечение границы с Монголией, отменило рабочие визы для китайских граждан, из провинции Хубэй вывезли находящихся там россиян. Авиаперелеты в Китай приостановили, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили и железнодорожное сообщение с КНР.
Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в целом находится под контролем.

Источник: РИА Новости

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